A nemzet többsége a kormányfő mögött áll

Közli a Pesti Hírlap április 11-én: „A Kossuth-szobor építő bizottság szombaton végre döntött abban a kérdésben, hol állítsák fel Kossuth Lajos szobrát. A bizottság délben ülést tartott a központi városházán dr. Sipőcz Jenő polgármester elnöklésével. Az ülésen a közművelődési ügyosztály a helyszíni szemlék tanulságai alapján részletes indokolás kíséretében azt indítványozta, hogy azokat a javaslatokat, amelyeket a szobor eredeti felállítási helyének megváltoztatására nézve tettek, vesse el a bizottság és maradjon meg az eredeti terv, az tudniillik, hogy Kossuth Lajos szobrát az Országház főkapuja előtt, ennek tengelyében állítsák föl.” A testület végül hat szavazattal három ellenében elfogadja a közművelődési ügyosztály előterjesztését és kimondja, hogy az eredeti terv lép ismét hatályba, majd megadja a megbízást a Kossuth-szobor még hátralévő faragási munkálatainak a megkezdésére.

Az aznapi Budapesti Hírlap szintén beszámol a Kossuth-szoborral kapcsolatos döntésről, de nem ért egyet vele. „Bár a Kossuth-szobor építőbizottsága ezzel a határozattal egyelőre döntött a szobor elhelyezésének sokat vitatott kérdésében, mégsem hisszük, hogy a műértő körök megnyugodnának ebben a szerencsétlen határozatban. Semmiképpen sem szabad az elhelyezés kérdését kizárólag politikai szempontból nézni. Nem Kossuth dicső emlékének, történeti nagyságának kisebbítéséről van szó, midőn a műértők tiltakoznak a szobornak az Országház főbejárata elé való elhelyezése ellen, hanem kizárólag a feltétlenül érvényesítendő esztétikai követelményekről.” A lap szerint ugyanis Horvay János szobrászművész alkotásának a felállítására semmiképpen sem alkalmas a főkapu előtti terület. Úgy vélik, szerencsésebb lenne az egyik bizottsági tag javaslatának megfelelően eljárni és a tér északi, Margit híd felőli részén, arccal dél felé elhelyezni a sok alakos szoborkompozíciót. Remélik, hogy a szoborbizottság döntése nem az utolsó szó a mindenkit érdeklő ügyben:

A Kossuth-szobor ügye ugyanis nemcsak a fővárosé, hanem az egész országé is.

Bizalmas megbeszélések fogják megelőzni a gróf Bethlen István miniszterelnök által kezdeményezett pártközi konferenciát ― írja április 9-én az Ujság. Közlik: kormánypárti körökben biztosra veszik, hogy a kormányfő nagyon komolyan nyújt békejobbot az ellenzéknek. „Értesülésünk szerint Zsitvay Tibor, a nemzetgyűlés alelnöke, már a jövő hét elején érintkezésbe fog lépni az ellenzéki pártvezérekkel s megkísérli annak a platformnak a megteremtését, amelyen létrejöhet a megegyezés.”