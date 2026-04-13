Rendkívüli

Orbán Viktor: Mi soha nem adjuk fel!

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
A Helyzet

Másnap

Néző László avatarja
Néző László
Cikk kép: undefined
fideszmagyarországtisza párt 2026. 04. 13. 5:00
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amikor a kedves olvasók ezeket a sorokat olvassák, már egészen biztosan tapasztalhatták, hogy a választás másnapján is felkelt a Nap, nem fordul ki a Föld a sarkából, nem állt le az univerzum. Szóval minden megy tovább. Az emberiség, pláne a világegyetem történetében a 2026. április 12-i országgyűlési választás szóra sem érdemes esemény.

Magyarország szempontjából viszont nagyon is lényeges.

Amikor ezeket a sorokat írom, természetesen nincs még hivatalos végeredmény, arra még napokat kell várni. Az azonban bizonyos, hogy ezt a választást a Tisza Párt nyerte. Nem kicsit. Azt már napközben is érezni lehetett, hogy ez a választás más, mint a korábbiak: soha nem látott tömegek adták le szavazataikat, s ha az első eredmények megjelenéséig még reménykedni lehetett, hogy ez az elképesztő emberáradat a Fidesz mozgósításának az eredménye, ez a remény hamar szertefoszlott.

A Tisza nyert, nyilván illik gratulálni nekik a győzelemhez. Azt viszont elképzelni sem tudom, mi járt, jár ennek a több millió embernek a fejében, mit remélnek, milyen országot, milyen kormányzást akarnak a mostani helyébe. Tényleg csak ennyi lenne, hogy mindegy, csak ne Orbán, csak ne a Fidesz? Milyen országot, milyen nemzetet lehet majd erre építeni? Az agresszióra, a félelemkeltésre, a gyűlöletre milyen jövő épülhet? Milyen jövőt képzelnek el ezek a milliók önmaguknak, a gyerekeiknek, a szüleiknek? Mert a Tisza nem mondta el, mit akar kezdeni a választópolgárok felhatalmazásával. Amit elmondott, abban senki nem hisz, amit meg véletlenül megtudtunk, attól a Jóisten mentsen meg bennünket.

Mondhatnánk persze, hogy ez legyen innentől a tiszások dolga, csak hát ebben az országban élünk mindannyian, amit tesznek majd, mindannyiunkat érint. A legfontosabb kérdés, belesodornak-e bennünket a háborúba, kiszolgáltatják-e az országot a brüsszeli és kijevi tartótiszteknek. És nem mellesleg elvész-e, elvesznek-e mindent, amit az Orbán-kormányok az elmúlt 16 évben adtak a magyar társadalomnak. Marad-e a rezsicsökkentés, a családi adókedvezmények rendszere, a 13. és 14. havi nyugdíj és a többi. Ezekre a kérdésekre egyelőre nem tudjuk a választ. Attól félek, a következő négy évben nemhogy kolbászból nem lesz a kerítés, de kerítés sem lesz.

A Fidesz eredménye, még ha most veszített is, mégis tiszteletet parancsoló. Ekkora ellenszélben, a különböző titkosszolgálati akciók kereszttüzében, az ukrán zsarolások és brüsszeli fenyegetések árnyékában csoda ez az eredmény. Meg hát persze a 16 évvel a hátunk mögött, ami természetszerűleg magával hozott sok mindent, amit jobb lett volna elkerülni. A nagy folyóknak az a természetük, hogy sok hordalékot is magukkal cipelnek.

Nekünk most egy dolgunk van: átgondolni, hogyan tovább. A Fidesz–KDNP mint pártszövetség most vesztett, de mindaz, amit képvisel, mindaz, amiben még mindig milliók hisznek – Isten, haza, család – soha nem veszíthet. Itt voltak ezek az eszmék akkor is, amikor beszélni sem nagyon lehetett róluk, és itt lesznek akkor is, amikor a Tisza Párt már régen a múlttá enyészik. Ki kell találnunk, hogyan őrizzük meg ezeket, hogyan őrizzük meg az intézményeinket, az embereinket. Hogy miként tartsuk a lelket azokban, akik ettől a választási eredménytől elkeseredtek, elcsüggedtek. Mert ezrek dolgoztak éjt nappallá téve, feláldozva minden idejüket, minden erejüket, persze, hogy úgy érzik közülük sokan, hiábavaló volt a munka. De nem volt hiábavaló. Mi maradunk, ahogyan mindig is maradtunk, kormánypártiként vagy ellenzékiként, de itt leszünk egymásnak.

A leendő kormánynak meg azt üzenjük, bármilyen formában is leszünk a következő években (már amennyiben a Tisza-kormány megér egyetlen évet is), nem lesz egyetlen nyugodt másodpercük sem. A sarkukban leszünk, és megfizetnek mindenért.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
Új veszélyek és kihívások 2030-ig

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
Háború és forradalom a kapuk előtt

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
Történelmi döntés előtt állunk

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
Óvjuk meg Magyarországot a csalódástól és a restaurációtól!

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Nógrádi György
A helyzet továbbra is átláthatatlan

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A konfliktusok sem Ukrajnában, sem a Közel-Keleten nem enyhültek.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
