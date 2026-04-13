Amikor a kedves olvasók ezeket a sorokat olvassák, már egészen biztosan tapasztalhatták, hogy a választás másnapján is felkelt a Nap, nem fordul ki a Föld a sarkából, nem állt le az univerzum. Szóval minden megy tovább. Az emberiség, pláne a világegyetem történetében a 2026. április 12-i országgyűlési választás szóra sem érdemes esemény.

Magyarország szempontjából viszont nagyon is lényeges.

Amikor ezeket a sorokat írom, természetesen nincs még hivatalos végeredmény, arra még napokat kell várni. Az azonban bizonyos, hogy ezt a választást a Tisza Párt nyerte. Nem kicsit. Azt már napközben is érezni lehetett, hogy ez a választás más, mint a korábbiak: soha nem látott tömegek adták le szavazataikat, s ha az első eredmények megjelenéséig még reménykedni lehetett, hogy ez az elképesztő emberáradat a Fidesz mozgósításának az eredménye, ez a remény hamar szertefoszlott.

A Tisza nyert, nyilván illik gratulálni nekik a győzelemhez. Azt viszont elképzelni sem tudom, mi járt, jár ennek a több millió embernek a fejében, mit remélnek, milyen országot, milyen kormányzást akarnak a mostani helyébe. Tényleg csak ennyi lenne, hogy mindegy, csak ne Orbán, csak ne a Fidesz? Milyen országot, milyen nemzetet lehet majd erre építeni? Az agresszióra, a félelemkeltésre, a gyűlöletre milyen jövő épülhet? Milyen jövőt képzelnek el ezek a milliók önmaguknak, a gyerekeiknek, a szüleiknek? Mert a Tisza nem mondta el, mit akar kezdeni a választópolgárok felhatalmazásával. Amit elmondott, abban senki nem hisz, amit meg véletlenül megtudtunk, attól a Jóisten mentsen meg bennünket.

Mondhatnánk persze, hogy ez legyen innentől a tiszások dolga, csak hát ebben az országban élünk mindannyian, amit tesznek majd, mindannyiunkat érint. A legfontosabb kérdés, belesodornak-e bennünket a háborúba, kiszolgáltatják-e az országot a brüsszeli és kijevi tartótiszteknek. És nem mellesleg elvész-e, elvesznek-e mindent, amit az Orbán-kormányok az elmúlt 16 évben adtak a magyar társadalomnak. Marad-e a rezsicsökkentés, a családi adókedvezmények rendszere, a 13. és 14. havi nyugdíj és a többi. Ezekre a kérdésekre egyelőre nem tudjuk a választ. Attól félek, a következő négy évben nemhogy kolbászból nem lesz a kerítés, de kerítés sem lesz.