Innentől pedig teljesen mindegy, mit tesz a magyar miniszterelnök. Ott van homlokán a jegy, hogy jó. Papírja van arról, hogy maga az Európai Bizottság Nagyhatalmú És Megfellebbezhetetlen Elnöke büszkeségét fejezte ki. Vagyis Magyar Péter, bármennyire is megerőszakolja a magyar jogállamiságot, felforgatja az alaptörvényt, gúzsba köti az Országgyűlést, fenyegeti a közintézmények vezetőit, a diplomáciai testületet, a médiát, biztosan nem kap feddést. Mert az Európai Bizottságnak nem olyan magyar kormányfőre van szüksége, aki autonóm, hanem olyanra, aki hallgat a szép szóra, az ő szavukra.

Lehet mondani – és mondják is ezekben a napokban sokan – , hogy az európai értékek közé tartozik a pride megszervezése. Ez egy vélemény, ráadásul nagyon is liberális, modernkedő álláspont. Ha az Európai Bizottság mondja meg, mik az európai értékek, akkor nagy a baj.

Az Euró­pai Unió épp azért menetel a szakadék felé, mert központilag határozzák meg az európaiságot, és minden kérdéses esetben Brüsszel felé kell tekinteni, mennyire európai ez vagy az. Egyetlen őszinte vezető sincs ott, az élhetetlenné torzult központban, csak hatalmi manipulátorok.

Van, aki Brüsszelből Berlinre tekint folyamatosan, hiszen ne feledjük, az EU egy német projekt, vagyis ha valaki európai érdekekről beszél, azok mindig német érdekek. Csak el kell mosni a sajtóban ezt a nyilvánvaló trükköt, jobban beveszi mindenki gyomra, ha a nagy közös haza érdekében kell megtenni olyanokat, amiket senki sem akar. A migrációs válság létezését is tagadta a nyugati elit, amióta Magyarország jó, azóta sikerült megtalálni a megoldást. Európa tizenkilencre lapot húzott, most ott várja remegve, mit rejt a krupié keze, huszonegy lesz-e belőle vagy bukás. Sebaj, ez a dörzsölt rókák gyülekezete úgyis megoldja a legnagyobb problémákat is, a bukás is lehet győzelem, ha megfelelően tálalják a médiában.