A sztratoszféráig vezethet az út

Általános tévedés, hogy az országok népei barátok és a vezetők között kialakuló szívélyes viszony jelent valamit. Legfeljebb arról van szó, hogy abban a bizonyos pillanatban, arra az adott ügyre vonatkozóan a két vezető között érdekazonosság van. Ezt kézfogással megerősítik, azt a fotós megörökíti, a hírügynökségek világgá repítik a felvételeket, az egyszeri hírolvasó pedig megállapítja magában: ezek barátok. Emlékezhetünk, Donald Trump mennyire lelkesedett Orbán Viktorért, dicsérte, meghívta magához. Majd mikor Magyar Péter győzött a választáson, egyetlen szót se vesztegetett az eseményekre, egyéb dolga is van neki. Magyarországnak és az Egyesült Államoknak akkoriban közösek voltak az érdekeik. Amerika önmagát akarja naggyá tenni és újra megerősíteni, teljesen különutas politikával, az elnökre jellemző megbízhatatlansággal. Orbán Viktor vezetésével Magyarország teljesen megbízható és stabil álláspontot alakított ki, amelynek alapvetése az volt, hogy nem dőlünk be a nagy európai barátság illúziójának, nem fogunk együtt bégetni a nyájjal, bármennyire is ezt várják el tőlünk Brüsszelből, élünk a jogainkkal és az utolsó euró­centet is kiverjük a bizottságból, ha az jár nekünk. Természetesen ez nagyon nem tetszett a kék-sárga elitnek. Azok az euró­centek réges-rég más zsebekben lapultak, és dolgoztak a zsebek tulajdonosainak, eszük ágában sem volt azokat átadni. Mert tudták, hogy a magyar kormányzat átlát a szitán és biztosan nem fog megállni ezen az úton. Az uniós csúcsokon mindig szívélyesen lapogatták egymás és Orbán Viktor vállát, a felszínen nagy volt az egység. De egyetlen mosoly sem volt őszinte, hiszen az a huszonhét vezető mindennap azon mesterkedik, hogy neki jó legyen, akár a többiek kárára. Mivel Magyarország nyilvánvalóvá tette az álláspontját, az unió beárazta a magyar kormányfőt mint hajlíthatatlan partnert, aki azért mégiscsak egy regionális erőközpontot épít az országából, és valóban megéri ott befektetni. Így folyamatos volt a nyomásgyakorlás a magyar kormányra, mindenféle vicces bizottságokat hoztak létre más vicces testületek, hogy időnként kijelentsék, Magyarország helyzete aggasztó demokratikusan. A bizottságok tagjai mindig kipróbált smasszerok voltak, elit verőemberek, akiket ezért tartanak a maffiózók. Rui Tavares, Daniel Freund, Tineke Strik, Judith Sargentini, olyan nevek, akiket felismer a magyar utca embere, olyan sokat hallott róluk. Mondhatnánk, hogy inkvizítorok ők, de ez a Szent Inkvizícióval szemben igazságtalan volna, az egykori atyáknak volt egy alapvető igazságtudata, s az attól való elhajlás mértékét vizsgálták. A felsoroltak viszont céllal tevékenykedtek, hogy Magyarország megtörjön. Valójában egyikük se végez semmi egyéb munkát, ők azokhoz a kövér, sapkás olasz bácsikhoz hasonlítanak, akik az amerikai maffiafilmekben a sarki étteremben várják, hogy munkára szólítsák őket, és állandóan spagettit esznek. Majd előveszik a csomagtartóból a feszítővasat és minden lelkiismeret-furdalás nélkül szétverik a számukra ismeretlen célpont fejét. Nincs gyűlölet vagy szeretet, nincsenek érzelmek. Munka van. Persze azok a bácsik nem valami erkölcsös emberek, ahogy a hozzájuk hasonlító EP-smasszerek sem azok. Ez egy olyan embertípus, akitől jobb óvakodni.