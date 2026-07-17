A nyár mindenhol háborút hozott

De arra is érdemes odafigyelni, hogy ami nekünk egy izgalmas futballmeccs, másoknak régi sebek feltépése. Anglia és Argentína két futballnagyhatalom. Egyben egy megdöbbentő és véres háború két résztvevője 1982-ből. Nagy-Britannia a háborúban nyert, mert nem fog lemondani a Falkland-szigetekről csak azért, mert ezt kéri Argentína. Az aprócska szigetek nem jelentenek gazdaságilag semmit, de stratégiailag nagyon fontosak a briteknek, amely teljesen visszahúzódott a világbirodalom eszméjétől, de azért megvédi, ami megmaradt a nemzetközösségből. Így aztán, mikor közeledett az elődöntő, az argentin külügyminiszter azért felvetette, nem kellene-e újra tárgyalni a Malvin-szigetekről. Így Jude Bellingham és Lionel Messi látszólag futballmezt visel, a valóságban egyenruhát. Nem fog gazdát cserélni a szeles déli Atlanti-óceánban található szigetcsoport, bárhogy is vitézkednek a csapatok az Egyesült Államokban, de azért legyünk vele tisztában, ez is háború.

Az idei nyarat így nem tudja mindenki pihenéssel tölteni, mert ezeket az egyébként valóban pihenésre és feltöltődésre való heteket is felhasználják az erre hajlandó erők a harcra. Elég csak a mi szegény, sokkal jobb sorsra érdemes Országgyűlésünket nézni, ahol szikrázik a levegő, amióta Magyar Péter szikráztatja. Nincsenek hétköznapok, nincsenek megszokott szabályok, csak folyamatos, kérlelhetetlen küzdelem az ellenséggel. Ne legyenek kétségeink, itt a kormány pontosan azt csinálja, mint odakünn a nagyvilágban az orosz hadsereg, a Hamász, Harry Kane vagy az Egyesült Államok: háborúskodik. Az ellenség pedig nem honfitárs vagy tisztelt, méltó ellenfél, akivel bizonyos dolgokban esetleg nem ért egyet. Ellenség, amelyet el kell pusztítani. Módszeresen, kifárasztva, minden csapást a legnagyobb erővel kivitelezve, ott, ahol a legjobban fáj. Mert ez a mostani korszellemnek megfelelő módszer, senki sem várja meg, míg a másik felveszi a vívóállást. Csakis a végeredmény számít. Aki pedig ezt figyeli – márpedig nagyon is figyeli mindenki –, az alig várja a szenzá­ciós és sose látott adok-kapokat onnan, ahol ez sosem történt meg. A mi háborúnk ott, a valaha volt Tisztelt Házban zajlik, ördögi intenzitással, a forró uborkaszezon idején. A lelkes, bosszúszomjas nép egy része azonnali és szigorú büntetéseket akar látni, akár lincselne is. Az emberek józanabb része pedig elhűlve nézi, mi lesz a mi háborúnknak a vége, hová vezet ez az egyelőre még virtuális, de borzasztóan szomorú cirkusz.

Majd aztán jön az ősz, lehűl az idő, vége a vébének és indulhatnak a tankok.