A hazug tróger

Csakhogy az aktivista nem számol azzal a ténnyel, hogy miniszterelnök úr a gyermekvédelem ügyét helyezte politikai krédójának középpontjába. A kegyelmi ügytől a Szőlő utcai botrány Zsolti bácsi üggyé hazudott kreálmányán át a most elfeledni akart interjúig gátlástalanul felhasznált mindent politikai céljaira. Mit érdekelte őt a gyerekek sorsa, a kár, amit okozott! Ezért menekül az útszéli viselkedés álcája mögé, mert ha elismerné, mit tett, nem hazudhatná többé, hogy ellenfelei a szörnyetegek.

Nehéz idők jönnek.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: MEDIAWORKS)