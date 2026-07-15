Kint vagy bent?

Magyar Péter brüsszeli, berlini megrendelésre épp sárba tiporja a magyar alkotmányosságot, a magyar demokráciát. Hogy másoknak is elmenjen a kedvük a Birodalom elleni lázadozástól. Magyarországgal statuálnak példát. Egyvalamivel azonban nem számoltak: a magyar emberek nem örökbérletet adtak a Tiszának. A mézesheteknek hamarosan vége.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Hatlaczki Balázs)
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