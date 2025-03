Átszínezték az Opel mopedautóját

Amíg a Citroën Ami megújulásakor új karosszériaelemeket is kapott, a Stellantis mopedautójának német változata, az Opel Rocks esetén épp csak a színeket módosították. Feketére fényezik azt a műanyagelemet, ami leginkább az igazi autók vizor orrpaneljára emlékeztet, az ennek a közepén lévő márkajelzés fehér színű, maga a karosszéria ezüstszürke.

Fotó: Opel

Nincs változás a technikában, tehát a hajtómotor nyolc lóerős, a csúcssebesség 45 km/óra, az 5,5 kWh kapacitású akkumulátorral 75 km-es hatótávolságot lehet realizálni. Ez egyben azt is jelenti, hogy piactól függően akár már 14 éves kortól lehet vezetni az Opel Rocks mopedautót. A fiatal használók igényeihez úgy alkalmazkodnak, hogy van okostelefon-tartó és USB töltőcsatlakozó is, no meg autóra szabott digitális szolgáltatások.