5 perc alatt tölthető, 700 km-es hatótávolságú villanyautót mutatott a Hyundai

Tavaly októberben ismerhettük meg a Hyundai Initium nevű tanulmányautót, ami lényegében változatlan formában kerül sorozatgyártásba, mint a Hyundai Nexo 2. generációja. Ahogy azt a korai márkától az utóbbi időben megszokhattuk, szögletesebb megjelenésre váltottak az Art of Steel formavilággal, az első lökhárítóban lévő 4 darab négyzet alakú LED-ből összerakott lámpa a tüzelőanyagcellás járművekkel foglalkozó HTWO almárka sajátja.

Az utastérben puha párnázott felületekkel igyekeznek otthonos hangulatot teremteni, a digitális külső tükrök miatt a műszerfal szélén is vannak képernyők. Az elődjénél hosszabb, szélesebb és magasabb karosszéria több helyet kínál az utasoknak, a csomagtér például a tetőig pakolva 993 literes, és 4 golfzsák befogadására képes. Az első és a második sor ülései is pihenő pozícióba állíthatóak, akár a második sorban is elérhető az ülésszellőztetés.

Hidegben jobban teljesít az új fejlesztésű tüzelőanyagcella, amelynek 16%-kal 110 kW-ra növelték meg a kimenő teljesítményét, a hajtómotor 204 LE/350 Nm teljesítményű. A tartályban egyszerre már 6,69 kg hidrogéngázt tud magával vinni a Hyundai Nexo, ami akár 700 km-es hatótávolságot tesz lehetővé, a tankolás 5 perc alatt letudható.