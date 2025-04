A digitális valóságban élők figyelmét akarják felkelteni a Hyundai Insteroid tanulmánnyal

Tavaly mutatkozott be a Hyundai Inster kis méretű villanyautó, amely alapján most a koreai cég európai formatervező központjában megalkották az Insteroid nevű tanulmányt. A név az Inster és a steroid szavakból jön, és arra utalnak vele, mivé tud alakulni az egyébként szerény városi autó, ha a határ a csillagos ég. Ezt egyébként virtuálisan is át lehet majd élni, hiszen a Hyundai egy olyan interneten elérhető videójátékot mutat be hamarosan, ahol ezen a folyamaton lehet végigmenni, az utcai autóból a megfelelő számú bónuszt begyűjtve végül Insteroid válik. De az autógyártó saját játékán kívül is feltűnik majd virtuális világokban az Insteroid, amivel az a cél, hogy az életüket a virtuális térben élő fiatalok figyelmét felhívják az Insterre.

Klasszikus versenyautó-építési elvek alapján készült a Hyundai Insteroid, kipakoltak minden felesleges extrát az utastérből, majd bukókeret és egyéb biztonsági felszerelések kerültek oda, egyedi a műszeregység. Rendhagyó részletként egy Beat House zenelejátszó került a hátsó ülések helyére, emellett még a Message Grid nevű szöveges kommunikációt lehetővé rendszer említhető érdekességként – e kettő inkább a digitális valóságban való élményt növelni. A valós életben Drift Mode-nak örülhet a sofőr – azt már nem árulták el, hogy milyen hajtás került a tanulmányba.

A Hyundai Insteroid számára külön bemutatót szerveztek április 1-jére, azzal bizonyítják, hogy nem viccről van szó, hogy az április 3–13. között megrendezésre kerülő Szöul Mobility Show-n is látható lesz a tanulmány, amelyet majd Európába is elhoznak majd néhány rendezvényre.