A Ford is készült a Húsvéti Szafarira

Egy ideje a Jeep márka beállt a Húsvéti Szafari mögé, és évről évre több tanulmányt prezentálnak ebből az alkalomból. Most a Ford is ellátogat a rendezvényre, egészen pontosan azzal párhuzamosan tartják a Bronco Stampede nevű rendezvényt Moabban, ahova két speciális terepjárót is elvisznek.

A Bronco Off-Roadeo: Arches a négyajtós Badlands modellen alapul, a nevét a Moab környékén jellemző sziklaívekről kapra. Ennél alapvetően a megjelenést módosították az egyedi metálfénnyel és a fóliagrafikával, a felfüggesztést 51 mm-rel emelték meg, és 37 col átmérőjű, terepmintás abroncsokat használnak. A Bronco Off-Roadeo: Cliffhanger esetén már komolyan átépítették a karosszériát is, hogy elférjenek a negyven colos átmérőjű BF Goodrich terepmintás abroncsok, a felfüggesztésben elektronikusan vezérelt Fox lengéscsillapítókat használnak.

Annak érdekében, hogy a sofőr könnyen tájékozódjon, csőajtókat építettek be a gyári lemezajtók helyére, Recaro-kagylóülésekben foglalnak helyet az elöl utazók. Arra nem tér ki a sajtóközlemény, milyen motor hajtja a spéci megjelenésű Ford Bronco terepjárókat.