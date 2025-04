Bútorgyártó segített a fenntartható belsővel rendelkező Grande Panda megépítésében

Megkezdődött a Fiat Grande Panda sorozatgyártása, és máris itt az első tanulmány. A Kartell nevű olasz bútorgyártó – 1949-ben autós kiegészítőkkel indult, mielőtt a hatvanas években lakberendezésre váltott – szakembereivel közösen készítették el a Milan Design Weeken kiállított egyedi példányt.

Ennél élénkpiros fényezést kombinálnak Tasmania-kék belsővel, mindenfelé a bútorgyár K logóját lehet látni, a C oszlopon és a felnik közepén is. Egyedi a K-betűket mutató szövetkárpit, amelyet textilhulladékból szőnek, a műszerfalon a Polikarbonát 2.0 nevű, megújuló forrásból származó műanyagot használják. Bónuszként még egy apró asztali lámpa is került a központi érintőképernyő sarkába. Nem árulták el, mi lesz a sorsa a Fiat Grande Panda Kartell-nek, de könnyen lehet, hogy limitált szériás modellként megvásárolható lesz – még nem született döntés az ügyben.