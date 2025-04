Folyékony krómos csillogás lett a CLA-ból

Fotó: Mercedes-Benz AG

Most készült el a Mercedes-Benz of Manhattan bemutatóterem a legújabb arculatnak megfelelő felújítása, a megnyitót összekötötték az új Mercedes-Benz CLA észak-amerikai premierjével. Az alkalomra különleges autót is építettek, az ötletgazda a Class of Creators program keretében Ice Spice rapper volt, aki olvadt króm és csillogó kristályok segítségével szabta át az egyébként szemrevaló kupé megjelenését.

Fotó: Mercedes-Benz AG

Úgy tűnik, a Princess, azaz hercegnő feliratos „nyakláncot” viselő műalkotás nem nyerte meg mindenki tetszését, hiszen a Mercedes-Benz USA Instagram-oldaláról levették azt a bejegyzést, amely az autót hirdette. A Class of Creators program keretében még négy egyedi CLA-t lepleznek le, Gustaf Westman, KidSuper, a Hot Wheels és a League of Legends lesznek azok ötletgazdái.