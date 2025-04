Retró vadászrepülővel is lehet kérni a retró G-osztályt

A múlt év végén jelentette be a lengyel Carlex Design, hogy összesen hét példányt épít a retró megjelenésű Mercedes-AMG G-Vintage modelljéből, mindegyik egyedi példány lesz. Most pedig bejelentették, hogy rendhagyó extraként akár P–51 Mustang vadászrepülő-replikát is készítenek az autóhoz passzoló megjelenéssel, ehhez a szintén lengyel ScaleWings segítségét veszik igénybe – a repülőgépgyártó aktuálisan kétéves várólistával gyártja a Rotax-motoros, karbon-alumínium vadászgépet.

A stílusosan G–51 néven futó páros esetén leginkább az autó megjelenését közelítették a repülőgéphez, a karosszérián például szegecseket helyeztek el, az egyedi alumínium tetőlemezt kézzel polírozták, és természetesen itt is megjelennek a szegecsek. Az oldalt kivezetett kipufogók számát hatra növelték, és a végek formája is a repülőről érkezik. Az utastérben az ülések kárpitja a pilótafülkében is használt bőrből készült ugyanazzal a díszvarrással, a légkiömlők közepére az orrkúpot idéző rátétet helyeznek.

A Mercedes-AMG G–51 és a ScaleWings G–51 párosból három darabot készítenek, az itt látható „Emerald Racer” mellett még „Shadow Comet” (fekete és szálhúzott alumínium) és „Crimson Phantom” (vörös és acélszürke) megjelenés készül. A vételár nem ismert, de amíg az autót már pár hónap után átveheti tulajdonosa, a repülőgépnél neki is fel kell készülnie a legalább kétéves várakozásra.