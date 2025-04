Vászontetővel is kérhető a gyárilag felújított, V8-as Defender

Kilenc év után tér vissza a Land Rover kínálatba a vászontetős Defender annak köszönhetően, hogy a Land Rover Classic kínálatban a 90-es és 110-es kombik után a Soft Top változat is bekerült. A 2012-2016 között gyártott kiindulási alapot több száz munkaóra alatt építik át az újautó-elvárásoknak (minőség, tartósság) megfelelően, eközben nagyobb teljesítményű fékrendszert, áthangolt felfüggesztést, nyolcfokozatú automatikus váltóhoz csatlakozó 405 LE/515 Nm teljesítményű 5,0 literes V8-as szívómotort is kap az autó.

Fotó: Land Rover

A belső teret átkárpitozzák, az ügyfélnek itt és a karosszériánál is szabad színválasztása van, a tetőnél négy szín (fekete, homok, sötétzöld, sötétkék) és két stílus (klasszikus és bikinitető) áll rendelkezésre. Az eredeti tetőkonstrukcióhoz képest több kapcsot használnak, hogy az erősebb motorral tartósan elérhető nagy tempónál is biztosan a helyén maradjon a tető, amelynek szélső és hátsó lapjait ki lehet cipzározni. A Land Rover Classic Defender Soft Top indulóára nettó 195 ezer font, ezzel még a Defender Octánál is sokkal drágább, hiszen azt Nagy-Britanniában bruttó 148 045 fontos áron adják.