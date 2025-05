A nagy elektrifikáció közepén a kínai GWM teljesen új V8-as biturbót fejlesztett

Fotó: Great Wall Motors

Szembe megy a downsizingtrenddel a kínai Great Wall Motors, hiszen három év fejlesztőmunkájának eredményeként teljesen új, 4,0 literes V8-as biturbót fejlesztettek, amely plug-in hibrid hajtás részeként kerül majd bele az autóiba – mégiscsak tarthatatlan helyzet volt, hogy a Souo motorkerékpár több hengert használjon, mint a konszern autói! A sort a Tank 300 Hooke nevű terepjáró nyitja, ami a Tank 300 szabadidő-autó alapján készült, később a márka csúcsmodellje, a Tank 700-as is megkapja azt.

Fotó: Great Wall Motors

Csak a kocsiszekrényt vették át a meglévő SUV-ből, teljesen új alvázat használ a Tank 300 Hooke, amelyet előrefelé megnyújtottak, hogy legyen helye az új erőforrásnak. Még előre is merevtengelyt szereltek be, mert kemény terepre szánják ezt a modellt. Egyelőre ennyit lehet hivatalosan tudni az új terepjáróról, mert még várat magára az új V8-as plug-in hibrid hajtás részletezése. Arról csak annyit árultak el újságírói kérdésre, hogy a leszabályozási fordulata 8000/perc felett van, kettős (szívócső-közvetlen) benzinbefecskendezést használ és a kenési rendszerét felkészítették az extrém terepjárásra is.