Házon belül találta meg Carlos Tavares utódját a Stellantis

Mindenkit meglepetésként ért, hogy Carlos Tavares 2024 decemberében azonnali hatállyal távozott a Stellantis vezérigazgatói pozíciójából. Az azóta eltelt fél év alatt több lehetséges jelölttel is tárgyalt a felügyelőbizottság, végül a 25 éve a konszernnél dolgozó Antonio Filosát választották ki, a tervek szerint június 23-án tartják a közgyűlést, ahol hivatalossá teszik a kinevezést.

Az 1973-ban Nápolyban született Filosa 1999-ben kezdett dolgozni a Fiatnál, 2018-ban lett a Fiat Chrysler Automobiles Dél-Amerikáért felelős vezetője, ezt a pozícióját megtartotta a Stellantis-korszakban is. Sikeresen bevezette a Jeep-et Dél-Amerikába, már ez a márka második legnagyobb piaca az Egyesült Államok után, 2023 novembere és 2025 februárja között a Jeep márka irányítója volt. A Stellantis felügyelőbizottsága egyhangú döntéssel választotta meg Antonio Filosát új vezérigazgatónak, a június 23-án esedékes kinevezésekor jelentik majd be a Stellantis konszern új igazgatóit is.