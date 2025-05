Kabriót faragott a G osztályból a Mansory

Nem példa nélküli a Mansory Speranza, a tuningcég szokásos feltűnő körítésétől eltekintve a Mercedes-Maybach G 650 Landaulet mintájára készült az átalakítás – igaz, nem nyújtották meg a karosszériát, „csak” levágták annak a tetejét. Mivel az alvázas felépítés ellenére a karosszéria teherhordó szerepet is betölt az aktuális generációnál, komoly munkát jelentett a vázszerkezet megerősítése – terepjáróként pedig különösen nagy lehet az ilyen igénybevétel. A hátsó ajtók mögötti háromszögablakot tartalmazó oldalelem egyfelől a tetőmechanizmust teszi egyszerűbbé, másrészt a hátul ülőket is védi a becsapó menetszéltől. A több színben is választható vászontető többrétegű, szigeteléssel rendelkező darab.

Az utastér hátsó részébe két kényelmes fotelt építettek be az eredetihez képest hátratolva, szabadon konfigurálható az ülések közötti konzol tartalma, de persze az ügyfél kitarthat a gyári üléspad mellett is. Szabad szín- és kárpitválasztása van a megrendelőnek, az első példányon még a biztonsági övek is Mansory-logót viselnek.

A Mercedes-AMG G 63 alapján épített Mansory Speranza esetén a 4,0 literes V8-as biturbó teljesítményét 585 Le/850 Nm-ről 820 LE/1150 Nm-re növelték, ez már elég ahhoz, hogy a négyajtós kabrió G osztály 4,0 másodperc alatt gyorsuljon 100 km/órás sebességre, a végsebesség elektronikusan korlátozott 250 km/óra. A kerékjáratokba a tuningcég FC.5-ös felnijei kerültek 10×24 col méretben, az abroncsok 295/30 méretűek.