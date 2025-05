Megégetheti magát a legújabb AMG-vel

Az AMG most épp az MSCHF nevű művészkollektívával szűrte össze a levet, aminek egyedülálló bútorkollekció az eredménye. Az AMG X MSCHF „Not for automotive use” sorozatában valódi autóalkatrészek felhasználásával készített bútorokat lehet megtalálni. A névnek megfelelően az alkatrészeket – amelyek között biztonsági elemek is vannak – úgy módosították, hogy azokat nem lehet majd autóba beépíteni és használni.

A kanapé sarkaiba például való fényszórókat építenek be, és természetesen a megfelelő elektronikát is elkészítették, hogy azok funkciói – tompított, fényszóró, stb. – használhatóak legyenek. A sportülések támláján lévő nyílásokból akasztófát faragtak, a sportpedálokkal a szemetes tetejét lehet vezérelni, van biztonsági övekkel kimerevített polc, fejtámlákból összeállított ülőke és felni-arcú ventilátor is. A Panamerica-hűtőrács is szerephez jut, a kerti grillsütő rácsa veszi át a jellegzetes AMG-megoldást (bónuszként csillagos mintát lehet a húsba égetni). A kollekciót kísérő

Mivel nem kereskedelmi termékről, hanem művészeti projektről van szó, a bútordarabokra csak május 31-ig várják a megrendeléseket, az ügyfél nem mondhatja vissza a jelentkezését, de a korlátozott darabszámok miatt lehet, hogy nem jut neki a kívánt bútordarabból. Aki egyébként sikeresen vásárol az AMG X MSCHF „Not for automotive use” kollekcióból, annak 18-36 hetet kell várnia a gyártásra, és mivel készre szerelt bútordarabokat kap, a szállítást megdrágítja az extra méretű láda használata.