Egy példány után máris átdolgozták a Cyan P1800 GT-t

Túlmutat a klasszikus restomod átépítéseken a Cyan Racing versenyistálló által készített, eredeti Volvo P1800 karosszériák alapján, modern 2,0 literes turbómotorral és karbon karosszériaelemekkel ellátott P1800 Cyan kupé. Alapvetően pályanapokra szánták az autót, amely a célnak megfelelően spártai/célszerű kialakítást kapott, tavaly mutatták be a már kényelmi szempontokat is figyelembe vevő GT változatot. Annak első példánya már Kalifornia útjain gurul, a másodikat pedig most adták át svéd megrendelőjének.

Fotó: Cyan Racing

Ennél nemcsak a szín- és a kárpit választás egyedi, de itt már teljesen új a kipufogórendszer, amely már nem olyan hangos, mint az eredeti konstrukciónál. Itt debütált a Minilite-felni stílusában készített, központi kerékanyás 17 colos felni is, amelyek segítségével még jobban a hatvanas-hetvenes éveket idézi a Cyan P1800 megjelenése. A fényképeken szereplő konkrét példányt egyébként a maximális, 420 lóerős teljesítménnyel kérte megrendelője, de korábban már volt példa arra, hogy valaki megelégedett a 350 lóerős minimummal is.