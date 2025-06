Évi 1000+ kapacitásúra bővítik a komáromi BYD-gyárat

Ünnepélyes alapkőletétellel vette kezdetét a vállalat komáromi elektromosbusz- és -teherautógyárának nagyszabású bővítése, amelynek során egy 29 000 négyzetméteres gyártócsarnokot építenek. Ezzel a gyártási kapacitás évi több mint ezer darab elektromos buszra és teherautóra emelkedik, így a BYD képes lesz kielégíteni a zéró emissziós közösségi közlekedés iránti növekvő európai igényt. A projekt keretében a BYD több száz új munkahelyet hoz létre Komáromban, ezzel tovább erősítve magyarországi jelenlétét. A BYD elektromos buszai már 26 európai ország több mint 160 városában közlekednek, eddig összesen több mint 590 millió kilométert tettek meg, és mintegy 630 000 tonna CO₂-kibocsátást takarítottak meg. Ezekkel az eredményekkel a BYD vezető szerepet tölt be az európai elektromosbusz-piacon.

Fotó: Camera Kft.

– Ez a bővítés nem csupán a gyártási kapacitás növeléséről szól, hanem arról is, hogy közösen építünk egy zöldebb és intelligensebb jövőt – mondta Stella Li, a BYD ügyvezető alelnöke. – Büszkék vagyunk arra, hogy hozzájárulhatunk a magyar gazdasághoz, miközben fenntartható közlekedési megoldásokat kínálunk egész Európa számára.

A projekt a magyar kormány, a HIPA – Nemzeti Befektetési Ügynökség, valamint Komárom város önkormányzatának támogatásával valósul meg. A ma elhelyezett alapkő nem csupán egy épület megépítésének kezdetét jelzi, hanem egy közös vízió szimbóluma is – az innovációról, a fenntarthatóságról és a gazdasági fejlődésről alkotott elképzelésünké.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ünnepségen elmondta: „18 hónap alatt mesterhármas: a BYD három óriási beruházást jelentett be Magyarországon. Megkezdődött a vállalat első európai autógyárának építése Szegeden. Emellett a BYD úgy döntött, hogy az európai kutatás-fejlesztési, mérnöki központját Budapesten hozzák létre. Most pedig eldőlt: új elektromosbusz-gyártó üzemet építenek Komáromban.” A miniszter hozzátette: „A BYD egy dinamikusan bővülő vállalat. Tehát egy olyan gyorsvonatra szálltunk fel, amire sokan fel akarnak szállni itt, Európában, de nekünk már sikerült.”

A BYD elkötelezett a fenntartható elektromos közlekedés fejlesztése mellett, és célja, hogy az európai piacokra szabott megoldásokat kínáljon, helyi partnerekkel együttműködésben, támogatva a flották stratégiáit egy zöldebb jövő érdekében.

Fotó: Camera Kft.