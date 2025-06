Gyorsabb és takarékosabb lett a Fiat pickupja, miután Fiat-dízelt kapott

A kínai Changan Kaicene F70-es pickupjának az átmárkázásával jött létre a Peugeot Landtrek, amelynek az újbóli átmárkázása eredményezte a Fiat Titano nevű haszonjárművet. Ez most másfél év után végre Fiat-dízelt is kap, rögtön gyorsabb és takarékosabb is lesz az eddigi Peugeot-dízellel szerelt változatnál.

A 2026-os Fiat Titano belépőmotorja továbbra is a kínai Weichai Power által készített 1910 köbcentis, 150 lóerős dízel, az opciós erőforrás azonban már nem a Peugeot 2,2 literes BlueHDi dízele (2179 köbcenti, 180 LE/400 Nm), hanem a Fiat Multijet II-es dízele (2184 köbcenti, 200 LE/450 Nm). Utóbbival egyszerre lesz gyorsabb (a 0–100 km/óra sprint ideje 12,4 helyett 9,9 másodperc) és takarékosabb (11,8 l/100 km helyett 10,1 l/100 km a szabványos átlag) az Argentínában gyártott pickup. Ebben persze szerepet játszik az is, hogy az új dízelhez már nem hatfokozatú Aisin, hanem nyolcfokozatú ZF automatát adnak.

Fotó: Pedro Brito

Középső szinten hét-, csúcs szinten tízcolos a központi érintőképernyő, elérhető körkamera is. Az új modellévre áthangolták a felfüggesztést, a kormányszervo hidraulikus helyett már elektromos, a korábban csak a csúcsmodellnek fenntartott vezetőtámogató rendszerek (vészfék-asszisztens, holttérfigyelő, távolságtartó tempomat) már a közepes felszereltségnél is választhatóak. Immár mind a négy keréknél tárcsafékek lassítanak, a rögzítőfék elektromos. Amíg az alapmotornál maradt a kapcsolható összkerékhajtás, addig az opciós motorhoz állandó összkerékhajtást adnak. A Fiat Titano hasmagassága változatlanul 235 mm.