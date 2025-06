Nem csak sportkocsik készülnek Maranellóban

Az autók, a hajók és a repülőgépek világában is maradandót akar alkotni a maranellói Vinile műhely, amelynek első alkotása egy Range Rover Classic restomod. Minimális mértékben nyúlnak csak a gyári megjelenéshez, a lökhárítókat cserélik le, egyébként az illesztési réseket minimalizálják és modern LED-es fényszórókat építenek be. Az ügyfél bármilyen fényezést kérhet, és természetesen az utastérben is messzemenően teljesítik a kéréseit – az alaphangon 280 000 eurós vételár mellett ez a minimum.

Nem kevesebb, mint 45 négyzetméternyi bőrt használnak fel az utastér burkolásához, a műszerfal közepére, és 10,1 colos képátlójú Sony érintőképernyőt szerelnek, amivel modern funkciókat kap a sofőr, és innen lehet vezérelni a hifit is. Utóbbi három Rockford erősítővel hajtja meg a tíz hangszórót és két Focal mélynyomót, Thender kábeleket és Mosconi jelszint-átalakítót használnak a kristálytiszta hangzás érdekében. A kapcsolók egy részét a tetőpanelen találjuk, a gyújtáskapcsoló behelyezése után itt kell ráadni a gyújtást, a motorindító kapcsoló már megint a műszerfalon van.

Részben jogi okokból nem cserélik le a gyári motort – alapvetően a 3,5, 3,9 illetve 4,2 literes V8-as modelleket veszik alapul az átépítéshez –, de modern benzinbefecskendezéssel javítják annak működését. A Vinile műhely 15 darab Range Rover Classicot fog építeni, a vételárat részben az indokolja, hogy a kiindulási alapot jelentő példányt minden esetben teljesen szét kell szedni, az esetleges hibákat kijavítják, majd mintegy 2100 munkaóra alatt újjáépítik azt.