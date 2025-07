A Porsche Club of America is megkapja a magáét

Az utóbbi hetekben számos évfordulós Porsche-modellel találkoztunk, az olasz importőr 40 éves, a luxemburgi 75 éves évfordulójára is egyedi autókat készített a Sonderwunsch-műhely. Azonban Stuttgartban még bírják kapacitással, úgyhogy itt egy újabb különszéria, amivel a Porsche Club of America 70. születésnapját ünneplik; egyben folytatják az 50. és 60. évfordulóra készített autók hagyományát.

Fotó: Ashton Stan

A Porsche 911 PCA70 Club Coupe egyedi kék színt kap, amelyet a klubalapító Bill Sholar után Sholar kéknek neveztek el, ez a hatvanadik évfordulóra készített kupé színének továbbfejlesztése valódi fém reszelékkel a lakkban. Az egyedi autókért felelős formatervező, Grant Larson ezt piros díszekkel kombinálta, a feketére fényezett RS Spyder Design felniken kézzel festenek néhány küllőt szürkére. A motorháztetőn helyezik el a klub jelvényét.

Az ajtót feltárva egyedi logót vetítenek a talajra, az üléseket a fekete bőr kárpitot piros-kék szövettel kombinálják, a díszvarrást piros és kék cérnával végzik. A limitált szériára utaló logót nyomnak a könyöklőbe, a kormányközép-jelző és a biztonsági öv pirosak. A kormányon az üzemmódváltó-kapcsolót No Delay feliratú gombbal váltják le. A normál kínálaton belül egyedül az alapváltozathoz kínálnak kézi kapcsolású váltót, ezért ezt választották a Porsche 911 PCA70 Club Coupe alapjának, a váltókart nyírfából készítik; minden, az autóhoz elérhető a vásárlók rendelkezésére áll, kivéve a duplakuplungos váltót. A 388 lóerős teljesítménnyel így is 4,3 másodperc alatt megvan a 0-96 km/óra gyorsulás, a csúcssebesség 294 km/óra.

Fotó: Ashton Stan

Mind a hetven darab Porsche 911 PCA70 Club Coupe-t a Porsche Club of America tagjai vásárolhatják majd meg, sorshúzással döntik el, kik lesznek a szerencsések. A 185 000 dolláros alapáron kínált autó mellé a vásárlók vehetnek még a Porsche Design által készített passzoló Chronograph 1 Club Coupe kronográfot is, Puma Club Coupe sportcipőt, 1:43 és 1:18 méretű modellautót is. Az órát csak az autó mellé adják, a többit a klubtagok vásárolhatják.