Minimalista megjelenésre váltott a Ferrari belépőmodellje

Visszatért az olasz tengerpartra a Ferrari belépőmodellje, a Portofino után Roma következett, most pedig itt az Amalfi – egyelőre 2+2 üléses kupé formában, de csak hetek-hónapok kérdése az Amalfi Spider leleplezése. Mivel az elődnél bejött a visszafogott vonalvezetés, ezt az irányt követték az új modellnél is, még minimalistább részletekkel újult meg a forma. A LED-es technológia jóvoltából a fényszóró egy résből világít – ez egyben légbeömlő is, ami a motortérbe enged friss levegőt –, a nagy légbeömlő és a motorháztető domborítása a meghatározó. Az aktív hátsó légterelő 250 km/óránál vált nagy leszorítóerő-módba, ilyenkor 110 kg leszorító-erőt generál.

Annyiból változott a műszerfal kialakítása, hogy már nem választja el a sofőrt és az utast a magas konzol, egyébként maradt a három képernyő - a sofőr előtt 15,6 col, középen 10,25 col, az anyósülés előtt 8,8 col. A legújabb fejegység vezetéknélküli telefonpárosítást kínál, új a kormánykerék a számos fizikai kapcsolóval. A karbon fokozott használatával és kontrasztos díszvarrással teszik egyedivé a hangulatot. A feláras komfortülések 3 méretben érhetőek el, ezeknél 10 légpárnával valósítják meg a masszázs-funkciót. Aki netán nem a motorra kíváncsi, opciósan Burmester hifit is hallgathat. A hátsó ülést kisgyermekek vagy csomagok szállítására ajánlják.

Teljesen átfésülték a 3,9 literes V8-as biturbót, a felesleges részek eltávolításával 1 kg-mal csökkentették a blokk tömegét, az új vezérműtengelyek 1,3 kg-ot spórolnak, alacsony viszkozitású olajat használnak a bemelegítési fázis lerövidítésére. A turbófeltöltők optimalizálásával sikerült 640 lóerőre (7500/perc) növelni a teljesítményt, a nyomaték 760 Nm (3000-5750/perc). A nyolcfokozatú duplakuplungos váltó működését felgyorsították és finomabbá tették.

Mindezek a változtatások azt eredményezik, hogy az 1470 kg tömegű Ferrari Amalfi 3,3 másodperc alatt gyorsul 100 km/órás sebességre, a 0-200 km/óra gyorsulás 9,0 másodperc alatt megvan, a csúcssebesség 320 km/óra. Jelentősen javítja a menetdinamikát a by-wire fékrendszer, az ABS Evo rövidebb pedálutat és hatékonyabb lassulást biztosít azáltal, hogy 6 érzékelő jele alapján határozza meg az optimális féknyomást kerekenként külön-külön; extrém lassításnál jobban tudja irányítani a sofőr az autót. Elöl 245/35, hátul 285/35 méretű abroncsokat szerelnek a 20 colos felnikre, a Bridgestone (Potenza Sport) és a Pirelli (P Zero) is kifejezetten az Amalfira szabott abroncsot készít.