Fontos változások várhatóak a magyar piros rendszámoknál

2022-ben jelentősen megváltozott az ideiglenes rendszámok rendszere, ami a mezőgazdasági gépek és a lassú járművek üzemeltetői mellett többek közt az autókereskedőket is érintette (a régi P-azonosítók is eltűntek). E módosítások vonatkoztak a korábbi SP kezdetű, vagyis sport rendszámok használóira is, de a versenygépekre szánt hatósági jelzéseknél csak tavaly vált véglegessé a formátum: I kezdőbetűvel indul és SP-vel zárul a karaktersor, köztük pedig három számot tartalmaz az immár piros színű rendszám. Ez persze nem azt jelenti, hogy 999 darab után lezárul a főleg raliautókon használt sorozat, később változhat még az utolsó betűjelölés. Fontos sajátossága az SP-rendszámnak, hogy a többi ideiglenessel ellentétben nincs rajta jelölve a kiadás éve, most pedig Szújó Zoltántól, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnökétől fontos bejelentés érkezett: az SP-azonosítós, korlátozottan országúton is használható versenyautók sporteszközként lesznek nyilvántartva, ami a csapatoknak a korábbiaknakál sokkal kisebb biztosítási és adóterheket jelent.