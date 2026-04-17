Hamarosan ez a SUV lehet a legnépszerűbb Kia Európában

A világszerte igen népszerű Seltos 2019-ben érkezett első generációja az európai vásárlóknak elérhetetlen volt. Ez idén megváltozik, mivel a Kia piacra dobja az új, második generációt nálunk is, annak ellenére, hogy a Sportage révén már van egy kompakt szabadidő-autója a kínálatban.

Forrás: Kia

A Kia szerint a 4,46 méter hosszú Seltos a belső égésű motoros alternatívája lesz a nagyon hasonló megjelenésű, tisztán elektromos, 4,3 méter hosszú EV3-nak. Elméletileg a 4,54 méter hosszú Sportage alatt helyezkedik el a palettán, bár 2,69 m-es tengelytávja valójában hosszabb, emiatt vélhetően belül is tágasabb.

Forrás: Kia

Az Európába érkező Seltos összkerékhajtással is elérhető mind a benzinmotoros, mind az öntöltő hibrid hajtáslánc esetében, utóbbi az első Kia modell, amely elektromos összkerékhajtással van felszerelve (a hátsó kerekeket villanymotor hajtja, kardántengely nincs).

Forrás: Kia

A belső égésű motorral szerelt változat az ismert 1,6 literes, turbós benzinmotort kapta meg, amely 180 lóerőt és 265 Nm nyomatékot biztosít. Hatfokozatú manuális, illetve hétfokozatú, dupla kuplungos automata váltóval is elérhető. A kizárólag automata váltóval kérhető hibrid változat fronthajtással 154 lóerőt, míg az elektromos összkerékhajtással rendelkező e-AWD változat 178 lóerőt tud leadni. Szokatlan, hogy a hibrid változat V2L funkcióval is rendelkezik, vagyis külső elektromos eszközöket is lehet róla működtetni. Ez a lehetőség korábban jellemzően csak tisztán elektromos járművek esetében volt elérhető.

Forrás: Kia

Belül a szokásos kiás műszerfal fogadja az utasokat a két 12,3 colos kijelzővel és az 5,3 colos klímaképernyővel, a sportosabb megjelenésű GT-verziók további extrákat (sportülés, fém pedál stb.) kapnak. Azoknak a vásárlóknak, akik inkább a Seltos terepes jellegét szeretnék hangsúlyozni, az X-Line felszereltséget ajánlható.