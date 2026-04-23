Már a Volkswagennek is van öntöltő hibrid hajtása

Közel 30 évet kellett várni, hogy a világ második legnagyobb gyártója leutánozza a legnagyobbat, a Toyotát. Az egyelőre csak a Golfhoz és a T-Roc-hoz elérhető új rendszer a két villanymotor és a turbós benzinmotor kombinációjával kevesebb benzint fogyaszt, mint ugyanennek a négyhengeresnek az egyszerűbb lágy hibrid változata.

2026. 04. 23. 18:00
Volkswagen Forrás: Volkswagen
Három üzemmódban működhet a hajtásrendszer, amiket a jármű automatikusan aktivál a használati profiltól függően:

  • Elektromos – alacsony sebességnél a járművet kizárólag az elektromos motor hajtja, a TSI kikapcsolt állapotban van.
  • Soros – a benzinmotor jár, de nem hajt, csak energiát termel a villanymotor számára.
  • Párhuzamos – a benzinmotor elsődleges hajtómotorként aktív körülbelül 60 km/h sebességtől országúton és autópályán; az elektromos motor rásegítéssel támogatja a benzinmotort gyorsításkor.

A vezető pedig három vezetési profil közül választhat: Eco, Comfort és Sport. Ecóban a maximális rendszerteljesítmény 70 százalékra korlátozódik, és a rásegítő funkció ki van kapcsolva a fogyasztás csökkentése érdekében. A Comfort üzemmód nem korlátozza a rendszerteljesítményt, és lehetővé teszi a rásegítést. Sport profilban a hajtás korábban vált soros üzemmódba, így a teljes rendszerteljesítmény hamarabb érhető el. 

A pontos műszaki adatokat, így a fogyasztást később árulja el a Volkswagen.

 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópa

Vita a történelemmel és az ellenállás iránya – a fiatalokról (2. rész)

Bayer Zsolt avatarja

Most a díszlet úgy van átrendezve, hogy a veszély itt van, de ők nem látják. Az ellenállás iránya: Pink Floyd, Tolsztoj, Kosztolányi, Cs. Szabó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu