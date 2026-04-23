Már a Volkswagennek is van öntöltő hibrid hajtása

Három üzemmódban működhet a hajtásrendszer, amiket a jármű automatikusan aktivál a használati profiltól függően:

Elektromos – alacsony sebességnél a járművet kizárólag az elektromos motor hajtja, a TSI kikapcsolt állapotban van.

Soros – a benzinmotor jár, de nem hajt, csak energiát termel a villanymotor számára.

Párhuzamos – a benzinmotor elsődleges hajtómotorként aktív körülbelül 60 km/h sebességtől országúton és autópályán; az elektromos motor rásegítéssel támogatja a benzinmotort gyorsításkor.

A vezető pedig három vezetési profil közül választhat: Eco, Comfort és Sport. Ecóban a maximális rendszerteljesítmény 70 százalékra korlátozódik, és a rásegítő funkció ki van kapcsolva a fogyasztás csökkentése érdekében. A Comfort üzemmód nem korlátozza a rendszerteljesítményt, és lehetővé teszi a rásegítést. Sport profilban a hajtás korábban vált soros üzemmódba, így a teljes rendszerteljesítmény hamarabb érhető el.

A pontos műszaki adatokat, így a fogyasztást később árulja el a Volkswagen.