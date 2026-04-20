Rekordot döntött a használtautó-piac, új topmárkája van a hazai vevőknek

A DataHouse legfrissebb előzetes adatai szerint márciusban minden eddiginél magasabban alakult a belföldi használtautó-adásvételek száma, mintegy 93 900 személygépkocsi cserélt gazdát. Ez az érték 14 százalékkal haladja meg a tavaly márciusban beállított eddigi rekordot (82 ezer adásvétel). Az ilyenkor szokásos szezonális aktivitást ezúttal a januárban elmaradt vásárlások pótlása, illetve áttételesen a használtautó-import felfutása is segíthette. „Korábban nem látott csúcsra ért a használtautó-piac, ami több tényező együttes hatásának eredménye – mondta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – Emlékezetes, hogy januárban havas hetek nehezítették a kereskedést, az elmaradt adásvételek pedig az ezt követő hónapokban realizálódtak.” Hosszú távon a hazai személygépkocsipark folyamatos bővülése is élénkíti a használtautó-piacot. Tíz év alatt több mint harmadával nőtt a forgalomban lévő személygépkocsik száma: 2016 év végén még csupán 3,2 millió, ma pedig már mintegy 4,4 millió autó fut az utakon.

Az adatok szerint a belföldi használtautó-piacon az első negyedévben hat márka autói biztosították a teljes forgalom közel felét (48,1 százalék). Hosszú idő után elvesztette első helyét az Opel (9,9 százalék), amelyet az a Volkswagen (10,1 százalék) utasított maga mögé. Utóbbi márka pozíciója 2019 óta folyamatosan erősödött a dobogó második fokán, mígnem most az élre tört. A harmadik helyen található a Suzuki, amely az éves forgalomból 8,1 százalékot tudhat magáénak, azt követi a Ford a negyedik helyen (7,7 százalék). Az ötödik és hatodik hely között hajszálnyi a különbség: jelenleg a Toyota (6,2 százalék) mindössze 81 autóval vezet a tavalyi ötödik, a BMW (6,2 százalék) előtt. Miközben a használtautó-piacon 2026 első negyedévében gazdát cserélő 244 500 személyautó mennyisége 4 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 235 ezres értéknél, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 35 900 darab volt. Ez utóbbi mutató 17 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 30 600-as értéket.