autós hírhasznált autókautópiac

Rekordot döntött a használtautó-piac, új topmárkája van a hazai vevőknek

Fura, de logikus magyarázata van az adásvételek gyors növekedésének. De mi lett az örök kedvenc Opellel?

2026. 04. 20. 8:39
Fotó: Ayvens
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A DataHouse legfrissebb előzetes adatai szerint márciusban minden eddiginél magasabban alakult a belföldi használtautó-adásvételek száma, mintegy 93 900 személygépkocsi cserélt gazdát. Ez az érték 14 százalékkal haladja meg a tavaly márciusban beállított eddigi rekordot (82 ezer adásvétel). Az ilyenkor szokásos szezonális aktivitást ezúttal a januárban elmaradt vásárlások pótlása, illetve áttételesen a használtautó-import felfutása is segíthette. „Korábban nem látott csúcsra ért a használtautó-piac, ami több tényező együttes hatásának eredménye – mondta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – Emlékezetes, hogy januárban havas hetek nehezítették a kereskedést, az elmaradt adásvételek pedig az ezt követő hónapokban realizálódtak.” Hosszú távon a hazai személygépkocsipark folyamatos bővülése is élénkíti a használtautó-piacot. Tíz év alatt több mint harmadával nőtt a forgalomban lévő személygépkocsik száma: 2016 év végén még csupán 3,2 millió, ma pedig már mintegy 4,4 millió autó fut az utakon.

Fotó: JóAutók.hu

Az adatok szerint a belföldi használtautó-piacon az első negyedévben hat márka autói biztosították a teljes forgalom közel felét (48,1 százalék). Hosszú idő után elvesztette első helyét az Opel (9,9 százalék), amelyet az a Volkswagen (10,1 százalék) utasított maga mögé. Utóbbi márka pozíciója 2019 óta folyamatosan erősödött a dobogó második fokán, mígnem most az élre tört. A harmadik helyen található a Suzuki, amely az éves forgalomból 8,1 százalékot tudhat magáénak, azt követi a Ford a negyedik helyen (7,7 százalék). Az ötödik és hatodik hely között hajszálnyi a különbség: jelenleg a Toyota (6,2 százalék) mindössze 81 autóval vezet a tavalyi ötödik, a BMW (6,2 százalék) előtt. Miközben a használtautó-piacon 2026 első negyedévében gazdát cserélő 244 500 személyautó mennyisége 4 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 235 ezres értéknél, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 35 900 darab volt. Ez utóbbi mutató 17 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 30 600-as értéket.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekválasztás

A Tisza sikerének gyúanyaga

Pindroch Tamás avatarja

Az új jobboldali intézményi keretnek rugalmasnak kell lennie, mert a globalista Tisza Párt mindenre képes.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu