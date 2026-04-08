Veszélyes horrorkaravánt szűrtek ki a forgalomból a rendőrök

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság járőrei április 2-án fél nyolc körül ellenőriztek az M1-es autópálya 158-as kilométerszelvényében egy bolgár hatósági jelzésű járműszerelvényt. A rendőrök az intézkedés során megállapították, hogy a gépjármű össztömege 3020 kilogrammal meghaladta a forgalmi engedélyébe bejegyzett maximális értéket.

Az egyenruhások a bolgár járművezetőt a túlsúly megszüntetésére, és a szabályszegés elkövetése miatt 780 ezer forint összegű közigazgatási pénzbírság megfizetésére kötelezték.