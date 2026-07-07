Életveszélyben van az európai autóipar az uniós biztos szerint

A biztos sürgette, hogy az uniós intézmények mielőbb fogadják el az Európai Bizottság által beterjesztett jogszabályokat. Mint fogalmazott, világos cél az európai autóipart sújtó hanyatlás „ördögi körének” megállítása, vagyis a termelés, a piaci részesedés és az Európában megtermelt hozzáadott érték csökkenésének megfordítása.

„Tartozunk ezzel az iparunknak, a benne dolgozó munkavállalóknak, és azoknak a régióknak is, amelyek gazdasága nagymértékben az autóiparra épül” – hangsúlyozta Séjourné.

(MTI)