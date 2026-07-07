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Életveszélyben van az európai autóipar az uniós biztos szerint

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Nemcsak az autógyártók és a beszállítók, hanem a teljes ellátási lánc óriási nyomás alatt áll, és több millió munkahely jövője forog kockán jelentette ki Stéphane Séjourné iparstratégiáért felelős uniós biztos kedden Strasbourgban.

2026. 07. 07. 12:09
Forrás: BMW
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A biztos sürgette, hogy az uniós intézmények mielőbb fogadják el az Európai Bizottság által beterjesztett jogszabályokat. Mint fogalmazott, világos cél az európai autóipart sújtó hanyatlás „ördögi körének” megállítása, vagyis a termelés, a piaci részesedés és az Európában megtermelt hozzáadott érték csökkenésének megfordítása.

„Tartozunk ezzel az iparunknak, a benne dolgozó munkavállalóknak, és azoknak a régióknak is, amelyek gazdasága nagymértékben az autóiparra épül” – hangsúlyozta Séjourné.

(MTI)

 

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