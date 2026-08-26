A négyajtós, török gyártású Corolla Sedan jubileumi különkiadása saját, jellegzetes mélykék fényezést kap, ugyanakkor a legtöbb egyedi stíluselemet megosztja testvérmodelljeivel, emellett a csomagtérfedél alsó élén matt ezüst díszcsík fut végig. A 60th Anniversary változatokhoz több szín is elérhető a fent említetteken kívül: a platina gyöngyfehér prémium fényezés és a hamuszürke metál, maguk a modellek 2027 elejétől rendelhetők Magyarországon.
Hatvanéves a világ legnépszerűbb autótípusa
A kerek évfordulót limitált kiadásokkal ünnepli Európában is a Toyota Corolla kifutó, 12. nemzedéke.
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