Hatvanéves a világ legnépszerűbb autótípusa

A négyajtós, török gyártású Corolla Sedan jubileumi különkiadása saját, jellegzetes mélykék fényezést kap, ugyanakkor a legtöbb egyedi stíluselemet megosztja testvérmodelljeivel, emellett a csomagtérfedél alsó élén matt ezüst díszcsík fut végig. A 60th Anniversary változatokhoz több szín is elérhető a fent említetteken kívül: a platina gyöngyfehér prémium fényezés és a hamuszürke metál, maguk a modellek 2027 elejétől rendelhetők Magyarországon.