Amikor szembejön a valóság

Cím a reinkarnálódott Szabad Nép, a 444 címlapjáról: „«A Viktor mondta, hogy a kevésből nincs mit adni»”

Bayer Zsolt
2026. 02. 20. 8:36
„Orbán Viktor szerint a kormánypárt jelöltje vezet a felmérésekben, de a 2024-es választási eredmények és a közvélemény-kutatási trendek alapján a Tisza a szombathelyi választókerület esélyese. Az általunk megkérdezett helyiek között viszont szinte mindenki fideszes volt.”

Na ja... Ilyen, amikor váratlanul és hívatlanul szembejön a valóság...

