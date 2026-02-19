idezojelek
Bayer Zsolt blogja

Bayer Zsolt: Hülyének lenni a legegyszerűbb

Kérdés: miért nincs diliházban, illetve miért nincs kitoloncolva az országból?

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
hülyének lennibayer zsoltegyszerű 2026. 02. 19. 15:45
0

Hülyének lenni a legegyszerűbb.

Nincs itt semmi látnivaló, csak egy újabb idióta. Kérdés: miért nincs diliházban, illetve miért nincs kitoloncolva az országból? Továbbá: ha nyugdíjas, kap-e nyugdíjat? És ha igen, miért? Ha valami baja van, ellátják a kórházban? És ha igen, milyen alapon?

Szóval: vonjuk már ki a forgalomból ezeket a barmokat!

Államtagadó bohóckodás, vagy halálosan komoly: „Élő ember igazolvány”-t mutatott fel a sofőr

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekidegennyelv

Nyelvünk helyén idegen vartyogás

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekbéke

Háborúznának, de békéről papolnak

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekgyűlöletpolitika

Az ellenzék kampánya undorító

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekmoralizálás

Veiszer Alinda szelektív érzékenysége

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekBéketanács

Hungary FM Rebukes Ukrainian Blackmail, Calls on Brussels to Stop Acting as 'Ukraine Commission'

Magyar Nemzet avatarja

Donald Trump represents the only hope for a return to peace, the foreign minister emphasized.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu