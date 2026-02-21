Rendkívüli

Orbán Viktor: Ukrajna káoszt akar, de Magyarországot nem lehet megzsarolni + videó

Bayer Zsolt blogja

Na végre, egy önfeledt este!

Színházba mentünk. A Tháliába. Megnéztük a Miniszter félrelép című darabot.

Bayer Zsolt
2026. 02. 21.
Színházba mentünk. A Tháliába. Megnéztük a Miniszter félrelép című darabot. Egy ennyire vérbő, fergeteges, szellemes és könnyed komédiát megírni izzasztóan nagy erőfeszítés lehet, de Ray Cooney megoldotta, és 1990 óta röhög ezen a darabon az egész világ. Dőltünk a röhögéstől mi is. Igen, amit a Thália színpadán elénk varázsolnak ebben az előadásban a színészek, az egész egyszerűen párját ritkítja. Nem emelek ki senkit, mert mindenki remek. Ha mégis kiemelnék valakit, akkor sem teszem, mert igazságtalan lennék. Ugyanis ez a csapat, így, együtt fergeteges.

Görög László tökéletesen hozza a vérprofi képmutató és hazudozó politikus figuráját, mindenki azonnal megnevezi magában az általa legjobban utált politikust a való életből. Az „ellenzék titkárnőjének”, a miniszter szeretőjének szerepében Gubás Gabi szintúgy parádés, arról nem is beszélve, milyen gyönyörű. A miniszter feleségének bőrébe bújt Udvarias Anna is hibátlan, úgy tör ki belőle a csábító szexistennő, ahogy csak egy kiskosztümös, eltartott kisujjal teázgató, egész életében mindent magába fojtó brit középosztálybeli feleségből törhet elő. Annyira szórakoztató és vicces „hullát” pedig még soha életemben nem láttam, mint Ikotics Milán „hullája”. Szervét Tibor raccsoló szállodaigazgatója, ez a hülye szabályok börtönébe zárt, minden lében kanál figura szintúgy nagyszerű, hirtelen nem is tudja eldönteni az ember, melyik Wodehouse alak köszön vissza rá. Szabó Erika is tökéletesen alakítja a konvenciók álarcát végre elhajító ápolónőt, akiből egy pillanat alatt előbújik a démon. A szálloda mindenese, a londíner és pincér bőrébe bújt Tamási Zoltán is nagyszerűen formálja meg a haszonleső proli alakját, és amikor menyasszonyi ruhában jelenik meg, akkor majdnem leszakad a csillár. Na most a miniszter titkárát alakító Vida Péter arcjátékához, mimikájához, gesztusaihoz fogható alakítást sem láttam már az özönvíz óta. És akkor ott van még a Szabó Győző megformálta féltékeny férj, az az igazi, tősgyökeres angol bunkó, akivel amúgy minden este össze lehet futni a bulinegyedben a legénybúcsúra idesereglett brit turisták között, Szabó Győző olyan tökéletesen hozza a figurát, mintha Manchester külvárosában nőtt volna fel és a Manchester United B közepében töltené minden hétvégéjét.

Szóval ők így, együtt teremtik meg a csodát.

És ne tagadjuk: ebben a mai világban különösen ráfér mindannyiunkra egy önfeledt este, amikor három órán keresztül semmi más dolgunk nincs, mint hasfájásig röhögni.

Még egy apróság: rendhagyó volt a tegnapi előadás, ugyanis egy néző rosszul lett a második felvonás vége felé, vagy tíz percig állt minden, feszülten figyeltük, ahogy a mentők elviszik szegény hölgyet, ez alatt a tíz perc alatt a színészek „civilben” ott álltak a színpadon – Szabó Győző ült egy alsógatyában, dereka köré csavart törülközőben –, és azon töprengtem, innen hogyan lehet folytatni, hogy lehet visszazökkenni a négycsillagos londoni szálloda 648-as lakosztályába.

Nos, amit ez a társulat művelt a leállás után, ahogy ez a nyolc színművész visszavarázsolta magát és visszavarázsolt bennünket oda, a 648-as lakosztályba, mindez bebizonyította, hogy a tehetség nem ismer határokat.   

Színházba mentünk. A Tháliába. Megnéztük a Miniszter félrelép című darabot. Volt egy önfeledt esténk végre.

Ezer hála és köszönet érte, tisztelt hölgyeim és uraim...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

idezojelekSzijjártó Péter

Szijjártó Péter: Én már aláírtam

Magyar Nemzet avatarja

Tuzson Bence a szükségesnél több aláírást gyűjtött össze indulásához Pest vármegye 5. számú választókerületében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

