Az Elkxrtuk előzi a James Bondot a Corvin moziban

A mozisok közleményét követően, hétfő késő délután a következő felhívás jelent meg az Elkxrtuk Facebook-oldalán:

Az elmúlt hetekben nagyon sokan kérdeztétek, hogy mikor és melyik moziban láthatjátok a filmet. A Corvin moziban megnyílt a jegyvásárlás az Elkxrtuk soron következő vetítéseire! Megtöltjük együtt a termeket? Foglald le te is a helyed a vetítések egyikére a mozi weboldalán!

Másnap kiderült, hogy működik a felhívás és a filmet övező marketingkampány. A Corvin mozi honlapján található jegyfoglaló applikáció szerint

szeptember 28-án délben az első két sort leszámítva minden jegy elkelt a film október 22-i első nyilvános vetítésére.

A vizsgált pillanatban a székek több mint fele volt kiadó október 23-ra, az október 24-i, vasárnapi foglalás egyharmad házat mutatott – olvasható az Index.hu cikkében.

A két éve várt James Bond-filmet naponta öt alkalommal vetítik a Corvinban csütörtöktől. A Nincs időd meghalni 14.45-kor kezdődő első nyilvános vetítése előtt két nappal még szinte bárhová találhatnak helyet az online jegyvásárlók. A nézőknek a talán legkedvezőbb időpontban, este fél nyolckor kezdődő csütörtöki előadásra kedd délben még a székek kétharmada volt online választható.

Az Index.hu munkatársai megkérdezték Kálomista Gábort, az Elkxrtuk producerét, hogyan értékeli a friss adatokat. Az őszödi thriller készítője jelenleg nem tudja eldönteni, hogy politikai szándékot vagy szakmai alkalmatlanságot keressen a mozisok vonakodása mögött. Azt mindenesetre leszögezi, hogy egy ilyen lendületes elővételi hullám a konkrét dátum előtt egy hónappal igen sikeres színházi előadások esetében is ritkaság – írja az Index.hu.

A Budapest Film vezérigazgatója korábban az Indexnek is ezt nyilatkozta, hétfőn pedig közleményben jelentette be, hogy nagy érdeklődés esetén több vetítést is lehetővé tesznek. Az Index.hu kérdésére újra megerősítette, hogy folyamatosan figyelik a jegyek iránti érdeklődést, és ennek függvényében tárgyalnak a forgalmazóval az esetleges változásokról. Ismét leszögezte, hogy csakis szakmai érvek számítanak, a politikának semmi köze a vetítések számához.

Borítókép: Budapest, 2006. október 23. Egy tüntetőt földre tepernek a rohamrendőrök az Alkotmány utcában, amikor a rendőrség feloszlatta a Kossuth tér felé vonuló demonstráló csoportot Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt