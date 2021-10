Béremelések sorát jelentette be Orbán Viktor

– A vírusnak kedvező az esős őszi idő, ezt már az előző évben is megtapasztaltuk. Gyorsabban terjed a vírus, és csak az oltás segít abban, hogy megvédjük magunkat

– mondta ma reggel a Kossuth rádió műsorában Orbán Viktor. A miniszterelnök idézte Merkely Bélát, aki azt mondta, hogy mindenkit megtalál a vírus, aki nem oltja be magát.

– Egy komoly ember tudja, hogy veszélyben van, és meg tudja hozni a döntést, hogy beoltja-e magát

– reagált a kormányfő arra a javaslatra, hogy nem kellene-e fizetni annak aki felveszi az oltást.

Orbán Viktor is fel fogja venni a harmadik oltást, és mindenkinek azt tanácsolja, hogy kövesse a példáját. – A felelősségteljes magatartás az, ha beoltatjuk magunkat – húzta alá.

– Az biztos, hogy az oltás működik

– jelentette ki a miniszterelnök.

– Senki nem tud semmi biztosat, mert fiatal vírusról van szó

– vélekedett a miniszterelnök, aki szerint annyi biztos, hogy a harmadik oltás jobb, ha van, mint ha nincs – mondta Orbán Viktor, és hozzátette: a számokból úgy látja, jobb, ha ő is beoltatja magát harmadszorra.

– A rezsi fontos dolog Magyarországon, ha felmegy az ár, akkor az meg tudja gyötörni a háztartásokat – mondta Orbán Viktor. Felidézte, hogy 2002-ben, amikor a szocialisták nyertek, akkor a nagy szolgáltatók mellé álltak, ami később többszörös áramár- és gázáremeléshez vezetett.

A kormányfő felidézte, hogy a baloldal most is arról beszél, hogy piaci energiaárak legyenek. – Havi 32 ezer forinttal többet kéne fizetnie egy átlag magyar családnak, ha ezt bevezetnénk – árulta el Orbán Viktor. A kormányfő elmondta, hogy Nyugat-Európában most számos országban kitört a pánik, mert emelkednek az árak. Magyarországon is érezhető ez az emelkedés az üzemanyagárakon.

– Brüsszelben azt találták ki, hogy a klímaváltozás ellen úgy kell harcolni, hogy emelik az energiaárakat – mondta a miniszterelnök.

– Azt gondolják, hogy ezzel lehet rákényszeríteni a gazdaságokat, hogy más energiaforrásokból származó energiát használjanak

– magyarázta.

– A világban rezsiválság alakult ki – jelentette ki Orbán Viktor. Szavai szerint Timmermans fenyegeti az uniós polgárokat azzal, hogy emelni fogják az árakat. – Brüsszel ma maga a probléma, ezért a lengyelekkel és a csehekkel együtt világossá tettük, hogy vonják vissza azokat a döntést, ami az emelésről szól.

A miniszterelnök elmondta: több változtatásra is javaslatot tettek. – Nemcsak nemet mondunk, hanem javaslataink is vannak – fogalmazott Orbán Viktor, és kifejtette, hogy óriási volt a felháborodás az uniós csúcson, mert kiverte a biztosítékot, hogy Brüsszel csak rontja a helyzetet. Ezért az állam- és kormányfők ismét napirendre tűzik majd a rezsi kérdést.

A magyar gazdaság képes volt arra, hogy elérje azt a teljesítményt, amit a járvány előtt produkált. – Nem magától érte el ezt a növekedést a gazdaság – emlékeztetett Orbán. A teljesítmény szerinte azon múlik, hogyan dolgoznak a magyar emberek.

– Amikor rossz szabályozók voltak a Gyurcsány–Bajnai-kormányok idején, és jobban megérte segélyből élni, akkor az pillanatok alatt meglátszott a gazdaságon is

– idézte vissza Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint csak tíz ország van az unióban, amelyiknek sikerült elérnie a válság előtti szintet.

Nyugdíjprémium és korrekció is lesz ennek köszönhetően.

– Soha nem adtak vissza adót senkinek Magyarországon, eddig ez így volt természetes – közölte Orbán Viktor, hozzátéve, hogy jövőre viszont a gyermeket nevelőknek vissza fognak adni 600 milliárd forintot.

Húszszázalékos béremelés lesz a kulturális szektorban, az óvodákban és a bölcsődékben is, mondta Orbán, aki szerint dolgoznak azon is, hogy az egész 13. havi nyugdíjat ki tudják fizetni jövőre.

– Emellett a fiatalok adómentesek lesznek jövő évtől, és ha a minimálbért sikerül felemelni 200 ezer forintig, akkor jó évet zártunk – mondta a miniszterelnök. – A vállalkozókat terhelő adókat lecsökkentjük akkor, ha bevállalják ezt az emelést – tisztázta a kormányfő.

– Minden a gazdaság teljesítményétől függ, mert a polgári kormány soha nem emel bért hitelből, mint a baloldali kabinetek, amelyek többször is így vitték csődbe az országot

– emlékeztetett Orbán Viktor, aki szerint ha van gazdasági teljesítmény, van fedezete a béremeléseknek is. A miniszterelnök kifejtette: tartós, hosszú távú növekedés kell a béremeléshez, ezért nem lehet egyszerre mindenkinek emelni a fizetését.

A kormányfő elmondta, a pedagógusoknak hajtottak végre először bérrendezést, de időközben mások bére is emelkedett, és a tanárok hátrébb sorolódnak. Igazuk van tehát a pedagógusoknak, hogy magasabb bért szeretnének, ezért jövőre tízszázalékos béremelés jöhet, és 2023-ban tovább nőhet a pedagógusok bére is.

– A magyar gazdaság vékony jégen áll – mondta Orbán Viktor, azzal magyarázva ezt, hogy nagyon magas az államadósságunk. – Már a kommunizmus után magasabb volt, mint a többi térségbeli országnak. Ezt a polgári kormány mindig csökkenti, de a baloldal alatt mindig emelkedik. A koronavírus előtt közel jártunk az ötven százalékhoz, de most megint növekedett az adósság. Ausztriában is magasabb már az államadósság, és sok nyugat-európai országban már 100–150 százalékos, ők már teljesen eladósodtak.

– Amíg a házat szépítgetjük, addig az alapot is erősíteni kell

– mondta Orbán Viktor a béremelések megalapozottságáról.

A helyreállítási pénzről elmondta, hogy Brüsszelben arról állapodtak meg, hogy közösen vesznek fel egy nagy hitelt, amit mindenki gyorsan megkap. – Brüsszel most az LMBTQ-lobbi miatt nem adja oda ezt a pénzt, de ez azt jelenti, hogy az unió visszaél a hatalmával – fogalmazott a miniszterelnök.

– Azon az áron nem akarjuk megszerezni a pénzt, hogy a gyermekeink nevelését átengedjük ezeknek a genderaktivistáknak. – A pénzt meg fogjuk kapni, mert jár nekünk, a vita elhúzódik, de ez a magyar gazdaságot nem érintheti hátrányosan, ezért más forrásokból előteremtettük a forrásokat azokra a programokra, amik az újraindítást szolgálják – mondta a kormányfő.

– A magyarok nem szenvedhetnek azért, mert Brüsszelben összekeverik a gazdaságpolitikát a szexuálpolitikával – összegezte Orbán Viktor.

– Nem tudni pontosan, mi van a Nobel-díjakról döntő emberek fejében

– vélekedett Orbán Viktor, és elmondta – ez a mi lelkesedésünket nem lohasztja, és Karikó Katalin a mi hősünk, aki megmentette a világon sok millió ember életét, és büszkék vagyunk rá, még akkor is, ha nem kapta meg a Nobel-díjat.

A miniszterelnök elmondta, a magyar ember szeret elismerést kapni, és vannak más versenyek is. – Ha Nobel-díjat nem is kaptunk, de a fiatal magyar szakmunkások taroltak a számukra rendezett világversenyen. Ez nem olyan szenzációs, mint egy Nobel-díj, de egyre többször nyerünk rajta. Többek között a bútorasztalos, kertépítő, fodrász kategóriákban majdnem húsz fiatal lett első vagy nyert különdíjat.

A világ legjobb munkásai Magyarországon kell, hogy legyenek, mert másképp nem tartozunk majd a világ legjobb gazdaságai közé – hangsúlyozta Orbán Viktor. – Nagyon örülök annak, ha Nobel-díj nem is, de szakmunkásdíj azért beesett a magyarokhoz – fogalmazott a kormányfő.