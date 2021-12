December 3-ig lehet jelentkezni a középfokú írásbelikre

Az Oktatási Hivatal honlapján nyilvánosságra hozta a központi írásbeli felvételi vizsgát hirdető középiskolák adatait, valamint azt az elektronikus keresőfelületet, amelyen a középfokú intézmények felvételi tájékoztatói és a meghirdetett tanulmányi területek találhatók.

Emlékeztettek: a középfokú iskolák az utóbbi hetekben közzétették felvételi tájékoztatójukat, amelyben meghatározták, milyen osztályokat indítanak a 2022/2023-as tanévben, és megjelölték azt is, hogy – az adott jogszabályi keretek között – milyen felvételi eljárással veszik fel a hozzájuk jelentkezőket.

Az intézmények 48 százaléka – 543 középiskola – jelezte: a hozzájuk jelentkező tanulóktól azt várják, hogy előzetesen vegyenek részt a központi írásbeliken.

Ha egy tanuló februárban ezen iskolák valamelyikébe is beadja felvételi jelentkezését, mindenképpen részt kell vennie a központi írásbeli vizsgákon – írta az OH. A hivatal tudatta azt is, hogy a jelentkezést december 3-ig abba a központi írásbeli vizsgát szervező középiskolába kell beadni, ahol a jelentkező a vizsgáit meg kívánja írni.

Borítókép: Diákok töltik ki a feladatlapokat a központi írásbeli felvételi vizsgán (Fotó: MTI/Rosta Tibor)