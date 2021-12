Jogsértő konzultációt indíthatott Baján a momentumos városvezetés

– Baja önkormányzata fontosnak tartja, hogy bizonyos kérdésekben a lakosság akaratát tükröző döntések szülessenek. Ennek legkézenfekvőbb módja, hogy önkormányzati konzultáción keresztül, kérdőív segítségével kérjük ki a lakosság véleményét – olvasható Nyirati Klára, Baja momentumos polgármestere helyi polgároknak írt levelében. A csatolt konzultáció ugyanakkor – a kérdéseken és a válaszlehetőségen túl – a válaszadó nevét és címét is tartalmazza, aminek köszönhetően a momentumos polgármester és munkatársai az egyes választók politikai preferenciáira is következtethetnek. Egyértelmű, hogy amennyiben valaki a városvezetés terveivel egybecsengő válaszokat ad, valószínűleg nem utasítja el a Momentumot és a baloldalt, aki viszont ellentétes válaszlehetőségeket jelöl be, feltételezhetően inkább a kormánypártokkal szimpatizál.

A városvezetés szerint minden tiszta

Az anonimitás kérdését a bajaiak is szóvá tették a Facebookon. A Súgóparti Hírek Facebook-oldalán az egyik kommentelő úgy fogalmazott, hogy szerinte erre azért van szükség, „hogy utána számon tudjanak kérni”, ezt azonban Nyirati Klára tagadta, mondván „a sorszámnak, a névre szóló kérdőívnek és az aláírás kérésének a célja az, hogy senki ne „viccelődjön” a sokszorosítással.

Azt gondolom, ilyen fontos kérdésekben nem szégyen az, ha a válaszadó felvállalja a véleményét! A hivatal dolgozói összesítik majd a válaszokat, ők is küldték ki a kérdőíveket a nyilvántartásban szereplő címre. Nem hiszem, hogy bárkinek oka lenne bármit is „listázni”, hiszen NEM politikai témájú a kérdőív – védekezett Nyirati Klára.

A válasz nem nyerte el a kérdező tetszését, aki szerint a momentumos polgármester megjegyzése sértő a bajaiakra nézve: „ez viszont arra utal, hogy nem bízik a város lakóinak a tisztességes mivoltában”.

Kölcsönös bizalmatlanság Baján

– Hogyan szavazhatunk mi bizalmat a nevünket, címünket aláírva önöknek, ha önök nem bíznak bennünk?! Ha a kitöltők részére nincs meg a bizalom (önök részéről felmerül a bizalmatlanság a lakossággal szemben), megkérdőjelezik, hogy csak azt az egyet küldjük vissza, amit kaptunk, akkor mi a garancia felénk arra, hogy önök tisztességesen járnak el a kérdőíveken szereplő adatainkkal? – érdeklődött a kommentelő.

Egy másik hozzászóló alig burkoltan a „választók profilozásának lehetőségét” is felvetette.

– Ha jól értem, akkor a sorszám és a személyes adat nélkül visszaküldött válaszok mennek a kukába, fel sem lesznek dolgozva, mert „viccelődésnek” tekintik majd a hivatal dolgozói? Azért kell listázni a válaszadókat, mert azt feltételezik a hivatal dolgozói, hogy enélkül sokszorosítanák a bajai lakosok a konzultációs ívet? Minden politikai témájú, ez nem hitkérdés, maga a politika erről szól, a politika szó magyar jelentése: közélet, és itt valós bajai közéleti kérdések vannak. (…) Avagy arra gondolt „politikamentesség” kapcsán, hogy fel sem merült a „hivatal dolgozóiban”, hogy az itt névvel vállalt válaszadók a válaszaik alapján a jövő tavaszi országgyűlési választás kampányában profilozva lesznek? – tette fel a kérdést.

Több aggály is felmerült

Az anonimitás és az adatokkal való visszaélés lehetősége mellett az adatok gyűjtésének jogszerűsége is aggasztja a bajaikat. Az egyik hozzászóló úgy fogalmazott: „értem én, hogy az önkormányzat nem akar viccelni, de a személyes adatok védelme alkotmányos jog”.

A törvény úgy rendelkezik, hogy amennyiben az adatszolgáltatás kötelező, az érintettel közölni kell, mely jogszabály rendeli azt el. Érdeklődve várom, mely jogszabályra hivatkozva rendelték el az adatközlést, és ezt a hivatkozást a levél miért nem tartalmazza? – érdeklődött a bajai polgár.

A momentumos polgármester ugyanakkor kijelentette, hogy „a kérdőív kézbesítése amiatt késett az eredeti tervekhez képest, mert éppen az adatvédelem miatt megjárta a kormányhivatalt és a Belügyminisztériumot is, mert jóvá kellett hagyatni velük a konzultációt”.

