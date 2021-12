Csökkenőben az új fertőzöttek száma

A Koronavírus.gov.hu legfrissebb tájékoztatása szerint keddre újabb 4311 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon, valamint 224, többségében idős, krónikus beteg vesztette életét. A legfrissebb adatokkal együtt az azonosított fertőzöttek száma 1 161 879-re, az elhunytak száma pedig 35 835 főre emelkedett. A gyógyultak száma 938 836 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 187 208 fő. A járványhelyzet következtében a kórházban kezelt betegek száma jelenleg 7568 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 618-an vannak lélegeztetőgépen.

Az oltási akcióban már összesen 1 170 000 ember vett fel oltást, közülük 956 ezren már a megerősítő harmadik oltást vették fel és 138 ezer eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy felveszi az első oltását. A kormányzati portál beszámolója szerint eddig 6 162 758 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 870 466-an a második, 2 790 263-an pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.

A sikerre való tekintettel a kormány újabb egy héttel meghosszabbította az oltási akciót, így december 12., vasárnapig továbbra is akár előzetes időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra reggel és este hét óra között.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Koronavírus.gov.hu)