Dömötör Csaba: Kamatstop lesz érvényben januártól július végéig

S hogy milyen nagyságrendről van szó? Az októbertől felgyorsult banki kamatemelkedések miatt egy átlagos hitel havi törlesztője 23 százalékkal, átlagosan tizenegyezer forinttal emelkedhet. A kamatstop ettől a pluszkiadástól mentesíti a családokat. Ez fél év alatt átlagosan hatvanhatezer forintos támogatást, spórolást jelenthet, összesen harmincmilliárd maradhat a magyar családok kasszájában

– emelte ki a kormánypárti politikus.

– A kormány a jövő évben is azon dolgozik, hogy minden lehetséges módon javítsa a magyarok megélhetését. Ezt szolgálja a benzinárak rögzítése, a 13. havi nyugdíj visszaépítése, a 25 év alattiak adómentessége és a most elfogadott kamatstop is – közölte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára.

Borítókép: Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára (Fotó: Bach Máté)