Folytatódnak a fejlesztések a Pilisi Parkerdő területén

További jelentős, az aktív kikapcsolódást segítő fejlesztéseket valósít meg a következő időszakban az ország leglátogatottabb erdős területeit kezelő Pilisi Parkerdő az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ közreműködésének és támogatásának köszönhetően – erről közleményben tájékoztattak. Kiemelték, hogy az összesen 62,6 kilométer hosszú kerékpározásra alkalmas erdei út felújítására már elkészültek az egyesített engedélyezési és kiviteli tervek, amelynek része az érintett műtárgyak – például az átereszek, a támfalak, a korlátok – felújítása is. Az útcsatlakozásoknál sárrázókat alakítanak ki, és a kapcsolódó sorompókat kerékpárosbarát megoldásra cserélik.

Ugyancsak a kerékpáros fejlesztés része a Kopárokon (Zajnát-hegyen) megvalósuló, több mint hét kilométeres, single trail, vagyis egynyomos moun­tain bike-­pálya is, amelynek kiviteli tervei is rendelkezésre állnak. A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárást várhatóan még az idén lezárják.

A Visegrád melletti Nagyvillám sípálya is fejlődik, ugyanis elkészültek a több mint háromszáz négyzetméter alapterületű, tájba illeszkedő, magas színvonalú, négy évszakos fogadóépület kiviteli tervei. Jó hír a síelőknek, hogy a pálya két új, húzókaros felvonót is kap majd, amelyek a két leghosszabb felvonót váltják fel. Továbbá a hóellátás biztonságát növelő egyéb fejlesztéseket is előkészítenek. A program tervezési és fejlesztési szakasza 2022. április 30-ig véget ér, a kivitelezési munkálatok pedig várhatóan 2022 végéig fejeződnek be.

A sípálya és az erdei infra­struktúra-fejlesztés ugyanakkor csak az egyik eleme a Pilisi Parkerdő által tervezett, a Mogyoró-hegyen és környékén létrejövő Felleg Parknak.

A beruházás része a tematikus játszóteret és vadbemutató kertet is tartalmazó Mogyoróhegyi Ökoturisztikai Központ is. Ennek tervei szintén elkészültek már, a kivitelezés várhatóan 2022 tavaszán kezdődik meg.

Emellett újabb parkolóhelyek létesülnek a népszerű kirándulóhelyek meglévő, ám jelenleg túlzsúfolt parkolóiban. Észszerűbb elrendezéssel, forgalomszabályozással növelik a helyek számát nemcsak az autóval, hanem az autóbusszal érkezők számára is. Emellett javul a parkolók infrastruktúrája is.

Borítókép: A Nagyvillám sípályánál tervezett fogadóépület látványterve (Forrás: Pilisi Parkerdő)