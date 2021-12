Gróf Bethlen István miniszterelnök teljes életművét feldolgozó film készült

Bethlen István miniszterelnök teljes életművét feldolgozó animációs dokumentumfilmet készített az Autentika Művészeti Műhely Alapítvány.

A teljes alkotás az Autentika YouTube-csatornán érhető el egy filmként, illetve öt perces epizódonként is.

Az archív felvételekből és animációkból álló dokumentumfilm apropóját Bethlen István miniszterelnöki kinevezésének 100., halálának 75. évfordulója adja. Bethlen István, mint a nemzeti újrakezdés megtestesítője, több szempontból is példa mindannyiunk számára. A Trianonban lényegében halálra ítélt országot tíz év alatt talpra állította, és komoly fejlődést indított el. Egyformán elutasította a náci Németország politikáját, a zsidók jogfosztását, valamint a kommunista Szovjetunió módszereit és a vörösterrort.

Az Autentika Művészeti Műhely munkatársai által készített sorozat narrátora Csőre Gábor színművész, szövegkönyvét Märle Tamás történelemtanár írta. A sorozat megjelenését többek között a Nemzeti Együttműködési Alap, a Miniszterelnökség, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Szerencsejáték Zrt. támogatta.

A Papolczy Balázs által alapított Autentika Művészeti Műhely 2020-ban kezdte meg munkáját, Trianon századik évfordulóján jelent meg a Trianon 10 oka c. animációs sorozatuk, és a Trianon100 kvízapplikációjuk, 2021-ben a Hunyadi c. animációs sorozatuk. A jövőben is olyan kulturális tartalmakat kívánnak készíteni, amelyek könnyen elérhetőek bárki számára az online térben, és a magyar szellemi fejlődést szolgálják. Projektjeikről a közösségi média legtöbb felületén – Youtube, Facebook, Instagram – tájékozódhatnak.

Borítókép: Gróf Bethlen István (Fotó: Képernyőkép/Youtube)