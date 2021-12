Migránsok miatt éghetett le több ház a déli határ közelében

A mi templomudvarunkba már többször jöttek be migránsok, zoknikat mostak, a nyílt kúton tisztálkodtak, illetve az áramelosztókon mobilokat töltöttek fel

– mondta Paskó Csaba az M1-en.

Hozzátette: ezért sosem szólt semmit, úgy gondolta, nem az ő feladata, hogy ezeket az embereket elzavarja.

Elmondta azt is, hogy a 92 éves sekrestyés, Annus néni fél, hiszen nem tud a migránsokkal kommunikálni, de többször kizavarta őket és ők mindig ki is mentek az udvarról, ha rájuk szóltak.

A karácsony éjszakáján történt gyújtogatás mindannyiukat megdöbbentette.

A plébános szerint ha a 85 éves, frissen lakkozott tölgyfa ajtó kigyullad, valószínűleg leégett volna a templom – olvasható a Híradó.hu cikkében.

Paskó Csaba elmondta, óriási a mozgás a környéken, ötös, tízes, húszas csoportokban sétáló migránsokat látni az utcákon. Többségében fiatalokról számolt be, akik éjszaka próbálnak átjutni a határon.

Ezek az emberek – mint fogalmazott – nem kérnek segítséget, öntörvényűen törnek be házakba.

Ha valaki kopogtat, akkor segítek

– hangsúlyozta Paskó Csaba, aki szerint itt nem erről van szó.

A migránsok éjjel, titokban hatoltak be és gyújtottak tüzet. Elmondása szerint a bevándorlók, ha be is mennek a befogadóközpontokba, hamar megszöknek, jobban szeretnek az erdőben, titokban mozogni.

Betörnek az üresen álló házakba, tanyákra. Égve hagyják a villanyt, nyitva a csapot. Tüzet raknak, sok tanya és ház égett már le a környéken

– sorolta a plébános.

Az eredeti cikk és az M1 Híradó felvétele ITT található.

Borítókép: képernyőkép (Fotó: M1 Híradó)