Orbán Viktor: Haza csak ott van, hol jog is van

A magyar államnak kötelessége megakadályozni az önazonosság jelentős sérelmét, akkor is, ha ez az Európai Bíróság döntése vagy az uniós hatáskörgyakorlás hiányosságai miatt következik be – írta Orbán Viktor a Szamizdat 15. című, a miniszterelnöki honlapon hétfőn megjelent írásában. A kormányfő emlékeztetett: az Európai Bíróság ítéletével arra kötelezte Magyarországot, hogy – ellentétben az Alaptörvény szabályaival – engedje be azokat a migránsokat, akiket eddig a kerítés és a magyar határőrök feltartóztattak.

– A magyar határőrök nem engedték, hogy a migránsok belépjenek. Ha ezt jogellenesen megtették, nem maradhattak Magyarország területén. Menedékjog iránti kérelmük elbírálását Magyarországon kívül kellett kezdeményezniük

– írta Orbán Viktor.