Több száz embert bocsátanak el a fővárosi cégektől

Karácsony Gergelyék a járvány alatt és a karácsonyi ünnepek előtt is több száz embert rúgnak ki a fővárosi cégektől

– hangsúlyozta a Metropol cikkére reagálva Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője. A lap ugyanis rámutatott: már több mint egy éve tartanak a elbocsátások azoknál a fővárosi cégeknél, amelyeket érintett a nagy összeolvadás. Ennek során a Főtáv, a Budapesti Temetkezési Intézet, az FKF, a Főkert és a Főkétüsz egyetlen nagy városi közműszolgáltatóba, a BKM Nonprofit Zrt.-be olvadt be.

Az összeolvadás eredményeként pedig már ötszáz felett járhat az elbocsátott munkavállalók száma.

A kormánypárti politikus szerint miközben a magyar kormány a mindenkit érintő, koronavírus okozta gazdasági válságot a többi között munkahelyteremtő beruházásokkal, a vállalkozások, a családok és a nyugdíjasok megsegítésével orvosolta, addig a főváros baloldali vezetése most sem hajlandó szakítani a szokásos válságkezelési politikájával. Ehelyett tovább növeli az emberek terheit, megszorításokat vezet be és elkezdi kiárusítani a közvagyont, ahogy az a Városháza ügyében is látható – rögzítette a frakciószóvivő.