Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar kormány a gyermekek védelmében

– A népszavazásnak és a gyermekvédelmi törvénynek is ugyanaz a célja:megálljt parancsolni a progresszív devianciák terjedésének Magyarországon – fogalmazta meg Szikra Levente az Országgyűlés által megszavazott gyermekvédelmi népszavazás egyik sarokpontját.

Tóth Erik elmondta: az Alapjogokért Központ legújabb közvélemény-kutatásából kitűnik, hogy az elmúlt félévben a közvélekedés egy jobban közelít a kormány álláspontjához, hiszen a magyarok 72 százaléka szerint a férfi és a női nem nem írható felül, azok velünk született a biológiai tulajdonságok. – Az uniós támadások kereszttüzében egy érvényes és eredményes népszavazás demokratikus aduász lehet a kormány kezében – tette hozzá Szikra Levente.

Az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje trágyával etetett gombákhoz hasonlította azokat a magyar választókat, akik támogatják a magyar kormány energiaár-mérséklési és illegális migráció elleni politikáját.

Kijelentésével kapcsolatban Szikra Levente hangsúlyozta: Márki-Zay Péter nem tiszteli a magyar választópolgárokat, lenézi őket és az alapján tesz különbséget köztük, hogy melyik politikai oldalt támogatják. Arra a kérdésre reagálva, hogy Márki-Zay Péter melyik politikai oldalon áll, Tóth Erik rávilágított: aki az őszödi beszédét igazságbeszédnek tartja, aki a rezsicsökkentést ostobaságnak titulálja és aki megengedi magának, hogy egy politikai közösség tagjait ilyen mód sértegesse, az egyértelműen Gyurcsány Ferenc kurdarcos politikáját és a 2010 előtti világot képviseli.

A Bolond lyukból rovatban, az első klímaváltozással diagnosztizált beteg ügyével kapcsolatban Tóth Erik hozzátette: ott tartunk ma a XXI. században, hogy a klímaváltozás már egészen abszurd helyzetekben is hivatkozási pontként szolgál olyan rendkívül rossz állapotban lévő betegek diagnózisának megállapításában is, akiket egyébként lehetne normális orvosi eszközökkel is kezelni.

