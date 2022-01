A kormány továbbra is támogatni fogja az erdélyi és székelyföldi sportfejlesztéseket

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a közös sajtótájékoztatón kiemelte, hogy Magyarországon a sport nemzeti ügynek számít, annak támogatása, a fejlesztések stratégiai kérdést jelentenek, ugyanis egy nemzet annál egészségesebb, minél többet sportol.

A sport a nemzeti identitás és büszkeség megőrzésének és építésének egyik legfőbb eszköze

– fogalmazott.

Rámutatott, hogy a jövőbeli sikerek előfeltétele a sportinfrastruktúra fejlesztése, hogy a szülőknek legyen hova vinni a gyerekeket, és méltó körülményeket teremtsenek a sportolásra.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyarországi beruházások mellett a kormány mindig is figyelmet fordított a határon túli magyar közösségek sportfejlesztéseire is, és ez a jövőben is így marad.