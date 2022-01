A német társadalom feltűnő gyengeségeire világít rá a pedofilbotrány

Alapvetően új társadalmi szintű felismerésről beszélnek a német nyilvánosságban az utóbbi évek legnagyobb és legmegdöbbentőbb pedofil bűncselekmény-sorozata kapcsán, amit szerdán tárt a közvélemény elé a kölni rendőrség. Kerstin Claus, a gyermekekkel szemben elkövetett szexuális erőszak ellen létrehozott nemzeti tanács tagja a ZDF magazinműsorában azt mondta: a Bergisch Gladbach-ból kiinduló pedofilügyben a rendőrségi vizsgálatnak sikerült láthatóvá tenni az elkövetői hálózatokat, vagyis megmutatni a társadalom egészének, hogy milyen nagy valójában ez a dimenzió.

A DPA német hírügynökség és az MTI beszámolója szerint a két évig tartó akcióban a Berg nevű nyomozócsoport 439 feltételezett elkövetőt azonosított, és 65 gyereket, illetve 17 év alatti fiatalkorút emelt ki környezetéből, amelyben szexuális bántalmazásnak volt kitéve. A legfiatalabb áldozat mindössze három hónapos volt, kínzói megerőszakolták – mondta sajtótájékoztatóján a nyomozócsoport vezetője, Michael Esser.

A nyomozó azt mondta, a legsűrűbb időszakban 350-en dolgoztak a Bergisch Gladbach-i gyermekbántalmazási eset feltárásán. A Köln melletti városról elnevezett, szerteágazó ügy 2019 októberében kezdődött. Kiindulópontja egy családi ház Bergisch Gladbachban, amelynek időközben 12 év börtönbüntetésre ítélt 45 éves tulajdonosa több tucat szexuális bűncselekményt követett el a lánya ellen. Az áldozat az első eset időpontjában három hónapos volt.

A saját gyermeke ellen forduló férfi egy fórumokon és azonnali üzenetküldő alkalmazásokon összekapcsolódó nemzetközi hálózat tagja volt. Bűncselekményeit dokumentálta, a felvételeket a hálózatban terjesztette. Több terabájtnyi adatot foglaltak le nála, csak a mobiltelefonján 130 ezer fotót találtak. A hálózat tagjai többnyire férfiak voltak, akik bántalmazásokról készült videókat küldözgettek egymásnak. Néhányan még a való életben is cseréltek áldozatot egymással, nem számolva a lebukás veszélyével.

Michael Esser kiemelte, hogy a nyomozás során előfordultak nagyon szürreális helyzetek is. Ilyen volt, amikor sírtak a gyerekek, miután elválasztották őket a bántalmazóiktól. Egy aacheni kislány például a meghallgatásán kétségbeesetten kapaszkodott egy plüssállatba, amelyet a nagybátyjától kapott ajándékba. Éppen ez a férfi volt a gyanúsított, aki leírhatatlan szenvedést okozott a gyermeknek – mondta Michael Esser. – Még a legtapasztaltabb nyomozókat is megdöbbentette a visszaélések súlyossága – tette hozzá.

Védelmi koncepciót sürgetnek az iskolákban

Kerstin Claus szerint a most zajló társadalmi folyamat az érintetteknek is változtat valamit, „mert amit átéltek, az első ízben részesül széles körű figyelemben”. A fiatalok szexuális bántalmazása ellen létrejött tanács célként tűzte ki egy támogatási rendszer felállítását az érintett gyermekek és fiatalok, de a felnőttek számára is. Mint mondta, védelmi koncepciókat kell kialakítani a klubokban és az iskolákban is, hiszen a pedofil elkövetői stratégiák pontosan arra irányulnak, hogy a kívülállók ne szerezhessenek tudomást az üzelmeikről, ezért titkos csoportokat hoznak létre, amelyekbe minél szorosabban bevonják a gyerekeket és fiatalokat.

„Senki nem akar észrevenni semmit”

Kétségtelen, hogy rendkívüli intézkedésekre és szemléletváltoztatásra is szükség van társadalmi szinten, valamint a joggyakorlatban egyaránt. A pedofil-bűncselekmények ugyanis egyre inkább elterjednek Németországban, ahogy a legtöbb nyugat-európai államban is. A német statisztika hivatal adatai alapján 2020-ban 16 686 gyermeket ért szexuális zaklatás (bűncselekmény elkövetése és kísérlete).

Egyre nő a bejelentett esetek száma: míg 2009-ben mintegy 14 ezer gyermek esett áldozatul szexuális bántalmazásnak, 2019-ben már 15 700. Megjegyzendő, hogy ezek az adatok csak a rendőrség által feljegyzett bántalmazásokat mutatják, feltételezhető, hogy lényegesen magasabb a be nem jelentett esetek száma.

Észak-Rajna–Vesztfáliát a közelmúltban többször is megrázták a bergisch-gladbachihoz hasonló súlyos esetek. 2020-ban derült fény arra, hogy több mint harminc gyereket erőszakoltak meg férfiak egy lügdei kempingben, éveken át. Münsterben a nyomozók pedofilhálózatot fedeztek fel, és tizenegy gyanúsítottat tartóztattak le. A vádlottak közül hetet vettek őrizetbe, köztük a fővádlott édesanyját is, aki egy óvodában dolgozott pedagógusként. Az áldozatok három-, öt-, tíz- és tizenkét éves fiúk voltak. A münsteri visszaélések ügyében a nyomozók igen nagy mennyiségű, még nem dekódolt adatra bukkantak. A gyermekek szexuális zaklatásával foglalkozó szövetségi biztos, Johannes-Wilhelm Rörig fokozott éberségre szólított fel.

– Az érintett gyerekeknek szociális környezetük van. Szomszédaik vannak, bölcsődébe, iskolába vagy sportklubokba járnak. Nem lehet, hogy soha senki nem akar észrevenni semmit – fakadt ki Rörig a Neue Osnabrücker Zeitungnak.

– A hatékony bűnüldözési eszközök mellett sürgősen több erőfeszítésre van szükség a megelőzés, valamint a figyelemfelkeltés és társadalmunk oktatása terén – hangsúlyozta a szövetségi biztos.

Adatvédelmi szabályok akadályozzák a nyomozást

Michael Maatz, a szövetségi rendőrszakszervezet alelnöke bírálta, hogy az adatvédelmi szabályok nehezítik a nyomozati munkát. Évekbe telhet, amíg összegyűjtik a bizonyítékokat. De akkor már régen törölték a kapcsolati adatokat, és a számítógép-címeket is alig lehetett hozzárendelni a világszerte tevékenykedő elkövetőkhöz. – Ha meg akarjuk akadályozni, hogy a gyermekpornográfia interneten történő terjedése ne maradjon büntetlenül, köteleznünk kell a távközlési cégeket, hogy ügyfeleik kapcsolati adatait ismét mentsék el és bocsássák a nyomozó hatóságok rendelkezésére – fogalmazott a rendőri vezető.

Az Inocence in Danger (Ártatlanság veszélyben) nevű gyermekvédelmi szervezet szerint a digitális média és az internet „gigantikusan súlyosbította” a zaklatás és bántalmazás lehetőségét. Ez megkönnyíti az elkövetőknek a bántalmazásról szóló képek szervezését és cseréjét" – mondta Julia von Weiler, ügyvezető igazgató a DPA-nak még 2020-ban.

„Ijesztően gyenge az állam”

A német Focus magazin már 2020-ban éles kritikát fogalmazott meg a politikának és az igazságszolgáltatásnak Megdöbbentő visszaélések: Miért lehet szabadlábon ilyen sok gyermekbántalmazó? című cikkében. A bergisch-gladbachi esethez hasonló pedofilügyekre utalva azt írják, hogy sok elkövető évekig tudta folytatni a bűncselekményeit, pedig a hatóságok problémás esetként ismerték őket. „Vannak egyszerű kérdések, amelyeket németek milliói tesznek fel maguknak minden egyes ilyen szörnyű bűntény után. Miért tehették ezt a gyermekmolesztálók és a gyermekpornográfia elkövetői, noha a hatóságok régóta tudták, hogy néhányuk rendkívül veszélyes? Miért engedi meg államunk minden hivatalával, rendőri hatóságaival és igazságszolgáltatásával, hogy az ismert elkövetők ismételten ártatlan gyermekeket, esetenként csecsemőket keressenek áldozatként?” – írták.

A rövid válasz a Focus magazin szerint az, hogy az állam képtelen – és néha nem is akar – hatékonyan küzdeni a gyermekek elleni bűncselekményekkel szemben, és megvédeni a társadalmat az elkövetőktől. – A részletesebb válaszhoz alaposabban meg kell vizsgálni, hogyan kezelik a különböző szereplők – a rendőrség, az igazságszolgáltatás, a politikusok és a hatóságok – a gyermekbántalmazás és a gyermekpornográfia kérdését.

Kiderül, hogy sok probléma van, túl kevés a rendőrség nyomozási jogköre, olykor túlságosan megengedők a törvények, enyhék a bírósági ítéletek, túl szigorú az adatvédelem, hanyagok, krónikusan alulmaradtak vagy teljesen túlterheltek hivatalok, rossz az együttműködés a hatóságok között – sorolták a német állam szinte teljes egészéről lesújtó képet alkotó problémahalmazt.

A rendszer legkisebb gyengesége is kiskaput jelent az elkövetőknek és veszélyt jelent az áldozatokra nézve. A Focus szerint miközben az állam a parkolási szabálysértőket, a gyorshajtókat és a díjhátralékosokat keményen üldözi, ijesztően gyenge a gyermekbántalmazás elleni küzdelemben. A magazin szerint a legsúlyosabb bűncselekmények is megelőzhetők lettek volna, ha az állam kellő időben közbelép.

Borítókép: illusztráció. (Fotó: Magyar Nemzet)