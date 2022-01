Ceglédi Zoltán: Márki-Zay nem tudott lendületet adni az ellenzéknek

Ceglédi is úgy látja, hogy Márki-Zay nem tudott lendületet adni az ellenzéknek, de hozzáteszi, hogy még a meglévő ellenzéki szavazókat sem tudta felsorakoztatni maga mögé. Hangsúlyozza azt is, hogy a pártonkívüliség, ami az előválasztáson előny volt Márki-Zaynak, most „dupla gond”:

Egyik párt sem érzi magáénak, sőt, az új párt gründolásával és a hetedik frakciót (hiába) követelve még vetélytársat is kreált magából.

A politikai elemző szerint azonban nemhogy az ellenzéki pártokat, de az ellenzéki szavazókat sem tudhatja a zsebében Márki-Zay. Itt példaként említi a miniszterelnök-jelölt migránsozós kampányát – amikor is Márki-Zay külhoni magyarokat és uniós állampolgárokat migránsozott le –, valamint a politikus azon megszólalását, miszerint nem nőtt a Fidesz-tábor, hiszen a koronavírus megtizedelte az időskorú lakosságot.

Ceglédi Zoltán azt is nehezményezi, hogy Márki-Zay Péter „még (már?) nem kihívás, nem teljes alternatíva a Fidesz felé”.

Tizenkét év vajúdás után az ellenzék sok szempontból egy wannabe-Orbánt tudott első számú jelöltként kitermelni

– fogalmaz. Az elemző szerint azzal lehet az ellenzéknek javítania az esélyeit, ha kijelölnek egy miniszterelnökhelyettes-jelöltet, aki baloldali és nő.

Borítókép: Ceglédi Zoltán (Forrás: Ceglédi Zoltán Facebook-oldala)